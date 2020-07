Matka čistila bazén, v tom prišla ukrutná bolesť: Pozor, toto môže číhať aj na vás

Matka dvoch detí čistila bazén, keď si zrazu všimla, že má krvavú nohu. Nebrala to vážne, no o chvíľu prišiel zvrat. Okamžite letela do nemocnice!

Ako uvádza portál The Sun, Charlotte Brown (38) z dediny Berriew vo Walese povedala, že jej noha „vybuchla ako balón". Chodidlo jej začalo puchnúť a jej 35-ročný manžel ju okamžite viezol do nemocnice. „Máme skutočne veľký bazén. Všetko v ňom bolo zelené a husté, tak mi napadlo, že ho vyčistím. Dostávala som von špinavú vodu. V skutočnosti som nič nepostrehla, ale v polovici práce som si všimla, že mám nohu od krvi. Pokračovala som v čistení a ani som na to nemyslela," vysvetľovala Charlotte v nemocnici. Jej noha nevyzerala dobre, no napriek tomu sa prezliekla a išla do práce. Keď sa to zhoršovalo, zavolala lekárovi, ktorý jej predpísal antibiotiká. Myslela si, že bude všetko v poriadku, a tak si išla ľahnúť do postele. V tom ju zobudil manžel s tým, že jej noha začína mať „vtipné zafarbenie". Okamžite išla do nemocnice, kde ju obhliadol lekár na pohotovosti. „Pravidelne mi robili krvné odbery a dávali mi protijed, čo však podľa nich predstavovalo riziko, pretože som sa mohla dostať do anafylaktického šoku. Povedali tiež, že uhryznutie môže vytvoriť krvné zrazeniny, ktoré môžu spôsobiť infarkt. Mala som naozaj strach," opisuje svoje pocity Charlotte. Objavilo sa jej množstvo pľuzgierov a kožu mala napnutú. „Bolo to, akoby mi horela noha a moje lýtko vybuchlo ako balón. Lekár sa pozrel na nohu a povedal, že ide o typickú reakciu na hadí jed," tvrdí Charlotte, ktorá v nemocnici strávila niekoľko dní.