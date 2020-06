Čašník odmietol obslúžiť drzú ženu bez rúška, teraz o ňom hovorí celý svet: Neskutočná dohra!

Roztržka medzi inštruktorkou jógy a čašníkom z kaviarne vyústila do neuveriteľných rozmerov.

Celé to začalo, keď Amber Lynn Gilles odmietol obslúžiť v kalifornskom San Diegu istú Karen, pretože vstúpila do kaviarne bez rúška. Po krátkej roztržke si ho nespokojná zákazníčka odfotila a záber zavesila na sociálnu sieť so šťavnatým statusom, ktorým sa mu snažia naložiť. „Nabudúce zavolám policajtov, aby mi doniesli rúško,“ napísala sarkasticky. A to bola chyba. Ako píše web Mirror, dostala ráznu spätnú väzbu v podobe takmer 135-tisíc komentárov, z ktorých si väčšina nevinného baristu zastávala. To však nebolo všetko.

Jeden z desiatok tisíc ľudí, ktorý status zdieľali, Matt Cowan, sa rozhodol založiť na internete zbierku, na ktorú majú ľudia prispieť tringeltom pre čašníka. Cieľ stanovil na 5000 dolárov. Potom však prišiel šok, s ktorým nerátal. Ľudia začali posielať v malých čiastkach „sprepitné“ a momentálne sú už na sume 61 000 dolárov (54 000 €). Celý prípad sa samozrejme dostal späť k čašníkovi, ktorý dojatý zverejnil na internete viaceré reakcie, v ktorých nadšený ľuďom s dobrým srdcom ďakuje.

„Chcem len aby k sebe ľudia boli milí a ohľaduplní a aby sa chránili rúškom,“ povedal. Zakladateľ zbierky zas napísal. „Dúfam, že Karen spí sladko s vedomím, že aj keď chcela šíriť nenávisť, dopadlo to takto.“ Zrejme sa tak nestalo, keďže po zistení ako veľmi sa situácia zmenila, pridala ďalší status, v ktorom hovorí, že „ju banda lúzrov, ktorí nemajú nič lepšie na práci, nemôže nas**ať“. Nuž, komu niet rady, tomu niet pomoci.