Ostré slová analytika: Koronavírus naše zdravotníctvo nepreveril, v tomto Krajčí zlyhal

Pandémia nového koronavírusu nepreverila, či prijaté opatrenia boli dostatočné a správne nastavené. Ani to, či by si kapacita a procesy slovenského zdravotníctva poradili s jeho výraznejším šírením.

Pre TASR to v hodnotení prvých 100 dní ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) povedal analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. Rezort zdravotníctva však podľa jeho slov urobil, čo sa dalo.

Zdôraznil, že za mesiac nie je možné dohnať 15 rokov reformnej nečinnosti v slovenskom zdravotníctve. "Pri preberaní vlády nebolo Slovensko pripravené zvládnuť krízovú situáciu v zdravotníctve. Ani z materiálneho, ani z procesného hľadiska. Preto bolo nevyhnutné použiť všetky sily v rezorte na to, aby sme sa na šírenie nového koronavírusu pripravili v krátkosti času čo možno najlepšie," uviedol s tým, že opatrenia prijaté v nemocniciach považuje za logické a správne. Rýchlosťou prijatia širokospektrálnych protiepidemických opatrení aj mimo rezortu zdravotníctva podľa neho Slovensko získalo čas na prípravu.

Analytik ocenil snahu Krajčího, ktorý sa prihovoril za diferencované odmeňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v závislosti od toho, či v čase krízy boli pacientom plnohodnotne k dispozícii. Pozitívnym efektom bolo podľa Zachara poznanie, že mnohé problémy sa dajú riešiť telemedicínou.

Proces personálnych zmien v rezorte hodnotí ako rozpačitý. "Komunikácia dôvodov na zmeny, ako aj transparentnosť výberových konaní zatiaľ zlyháva. Minister veľmi všeobecne pomenovával dôvody odvolaní, preto si nevieme urobiť dostatočne informovaný názor na to, či dôvody boli skutočne relevantné," doplnil. Tvrdí preto, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo aktívne komunikovať to, na základe akých kritérií chce posudzovať úspešnosť jednotlivých nominantov.

Ukážkou toho, ako by nemal vyzerať proces výberu odborníkov na vedúce pozície z hľadiska transparentnosti, bolo podľa Zachara výberové konanie na šéfa a členov predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Pozitívne hodnotí, že sa na ňom zúčastnilo veľké množstvo uchádzačov. Za negatívum považuje kvalitu a netransparentnosť výberového procesu.

"Veľmi negatívne vnímam odchody ministerských analytikov z Inštitútu zdravotnej politiky. Nadnesene by som to prirovnal k zbavovaniu sa rodinného striebra," doplnil. Zdôraznil, že inštitút mal výsledky, za porovnávanie cien pri nákupoch bol ocenený aj Úradníckym činom roka, priniesol na rezort výrazný kvalitatívny posun pri dátovej otvorenosti a analýzach, ktoré boli politikom k dispozícii.

"Pod rúškom protikoronových zákonov prijala vláda v skrátenom legislatívnom konaní rozšírenie a predĺženie uplatňovania výnimky na tzv. fixný doplatok za lieky. Predĺženie výnimky bude znamenať, že originálne drahšie lieky si udržia svoj vysoký trhový podiel a lacnejší generickí či biosimilárni konkurenti sa budú na trhu presadzovať ťažšie," uzavrel analytik z INEKO s tým, že utlmená tak zostane transparentná cenová súťaž, ktorej dôsledkom by boli úspory pre verejné zdravotné poistenie v desiatkach miliónov eur.