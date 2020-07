Má to úspešne za sebou: Hokejista NHL zvládol náročnú liečbu ojedinelého druhu rakoviny

V úvode sezóny 2019/2020 ešte švédsky hokejový útočník Oskar Lindblom bojoval na ľade v zámorskej NHL v tíme Philadelphia Flyers, pred Vianocami 2019 sa však u neho všetko otočilo o 180 stupňov.

Mladému hokejistovi totiž lekári diagnostikovali Ewingov sarkóm, teda ojedinelú formu rakoviny kostí. A Švéd okamžite začal s liečbou. Po pár mesiacoch prichádza pozitívna správa - talentovaný krídelník už ukončil liečbu ožarovaním. Klub Philadelphia Flyers o tom informoval prostredníctvom videa na twitteri.

"Ani nedokážem slovami vyjadriť, ako sa cítim. Opísal by som to asi tak, že v jednom okamihu oslavujem narodeniny, Vianoce aj všetky ostatné sviatky a výročia. Je to krásne mať to za sebou. Už sa nemôžem dočkať návratu do normálneho života, keď budem mať opäť pocit, že žijem," uviedol vo videu šťastný Lindblom.

Oskar Lindblom sa v máji 2019 predstavil slovenským fanúšikom na majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach. Jeho priateľka Alma Lindqvist v spomenutom videu objala svojho partnera a na sociálne sieti neskôr uviedla: "Moja láska je bez rakoviny."

Aj takto sa bavia hokejisti na dôchodku: Golf pre dobrú vec nezrušili pandémia ani páľava

Oskar Lindblom sa vo štvrtok tiež poďakoval všetkým za podporu. "Od rodiny, priateľov až po fanúšikov, nedokážem vyjadriť, ako veľmi si vážim túto podporu. Veľmi mi to pomohlo najmä na začiatku toho všetkého. Boli to ťažké chvíle, no krásne slová podpory mi pomáhali. Upokojovalo ma to a určite aj pomohlo pri liečbe," poznamenal hokejista. Je jasné, že v tejto sezóne už do zápasového rytmu v farbách Flyers nezasiahne, aj keď jeho tím bude bojovať po prípadnom reštarte o Stanleyho pohár. "Teraz som šťastný, že žijem," dodal Švéd.