Aj takto sa bavia hokejisti na dôchodku: Golf pre dobrú vec nezrušili pandémia ani páľava

Už sa nestretávajú na zimných štadiónoch s hokejovým výstrojom, ale viac času trávia spolu na kávičkách, tenisových kurtoch alebo golfových ihriskách.

Inak to nebolo ani vo štvrtok v Trenčíne, kde si v areáli trojnásobného víťaza NHL a nového člena Siene slávy NHL Mariána Hossu (42) zahrali aj v čase pandémie a v tropickej páľave bývalí hokejisti golf.

Pod hradom Matúša Čáka sa uskutočnil už 12. ročník charitatívnej akcie Hviezdy deťom, ktorý organizuje futbalový klub AS Trenčín spoločne s nadáciou Mariána Hossu pre podporu hendikepovaných detí. „Som rád, že aj v čase pandémie koronavírusu sme mohli i tento rok zorganizovať túto akciu a zahrať si golf. Hoci to bolo v oklieštenej zostave, všetci sme si to užili. Golf hrávam už niekoľko rokov, bol pre mňa počas kariéry i teraz na športovom dôchodku ako výborný relax,“ vyjadril sa pre Nový Čas Marián Hossa, ktorý sa na golfovom ihrisku stretol s bývalými spoluhráčmi z reprezentácie – Brankom Radivojevičom, Rasťom Pavlikovským, bratom Marcelom, Rišom Lintnerom i Robom Švehlom.

„Priznám sa, že golf som hral po dlhých pätnástich rokoch a musím povedať, že asi začnem častejšie. Bavilo ma to, keď tá loptička začala lietať,“ zasmial sa Branko, ktorý po konci hráčskej kariéry pracuje v hokejovom Trenčíne ako športový riaditeľ.