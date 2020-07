Šťastný otec Lukáš, ktorý sa so štátom súdil o Adelku a Petríka (10 mes.): Prvýkrát v živote som objal moje dvojičky!

Má obrovskú radosť. Lukáš (38)z Holumnice (okr. Kežmarok) sa nikdy nemal dozvedieť, že je otcom dvojičiek, na svet totiž prišli utajeným pôrodom.

Napriek tomu sa mu, ako prvému na Slovensku, podarilo na súde dokázať, že sú jeho. A po dlhých deviatich mesiacoch ich videl prvýkrát v živote, a čoskoro si milované odvedie domov. Dvojičky Adelka a Petrík (10 mesiacov) boli zverené do pestúnskej starostlivosti náhradným rodičom po tom, čo ich porodila mama utajeným pôrodom.

„Utajený pôrod je inštitút, ktorý bol zriadený za účelom, aby sa matky nezbavovali svojich nechcených detí pokútnymi spôsobmi. Mal by im zaručiť anonymitu. Preto ani otec nemá pri utajených pôrodoch nárok na žiadne oficiálne informácie. Lenže v tomto prípade sa našiel niekto, kto považoval morálny nárok otca na deti za dôležitejší, ako je zákon,“ uviedol advokát Peter Troščák, ktorý zastupuje otca.

Lukáš tak po tom, čo dokázal otcovstvo pomocou testov DNA, chcel deti zobrať k sebe. Dostal však podmienku, aby sa s nimi zblížil, čo znamenalo pravidelné návštevy v krízovom centre. „Bolo to nevýslovné šťastie, keď som ich mohol prvýkrát pomojkať. Pracujem vo Švajčiarsku. Aby som sa mohol stýkať so svojimi detičkami týždeň čo týždeň, som cestoval vyše tisíc kilometrov,“ prezradil šťastný otecko.

Musí naspäť do Švajčiarska

Muž na Slovensku čakal, kedy dostane do rúk rozhodnutie, ktorým sa ukončí náhradná pestúnska starostlivosť o Adelku a Petríka, vďaka čomu by si mohol deti zobral natrvalo. Napokon ho dostal v piatok poobede. „Dozvedel som sa, že takéto rozhodnutie padlo. Teraz budem musieť ísť do Švajčiarska na dlhšie. Mám voľno len do konca budúceho týždňa a verím, že sa dovtedy k detičkám dostanem. Moje dvojičky by som si mal v stredu vziať. A keby som zase nepricestoval do Švajčiarska, mohol by som prísť o robotu a ja potrebujem peniaze pre náš spoločný život,“ uzavrel spokojný Lukáš.