Mladá žena ochrnula po párty: Myslela si, že je to opica, pravda ju zrazila na kolená

Celé sa to začalo divokou študentskou párty, ktorú vtedy 19-ročná Rachael absolvovala po prijatí na výšku. Na druhý deň sa zobudila a bolelo ju telo, ba dokonca si necítila nohy.

„Myslela som si, že som si na tanec zvolila zlé topánky a že to bude onedlho v poriadku,“ povedala. Keď bolesť a zvláštne pocity v nohách neprestávali, ba dokonca sa zhoršovali, rozhodla sa zavolať si záchranku. Po príchode do nemocnice ju začali vyšetrovať. „Myslela som si, že do konca víkendu budem doma,“ povedala. Ako však informuje Yahoo, domov sa nedostala najbližšieho pol roka.

V priebehu niekoľkých dní jej ochrnulo celé telo. Postihol ju totiž vzácny syndróm nervovej sústavy, ktorý zasiahne približne jedného človeka zo 100 000. Musela byť pripojená na prístroje a neskôr dokonca uvedená do umelého spánku. Na jednotke intenzívnej starostlivosti strávila 59 dní. Potom nasledovali mesiace rehabilitácií, v ktorých sa ju 50 fyzioterapeutov pokúsilo opäť postaviť na nohy.

„Nenávidela som všetko a všetkých. Plakala som od zúfalstva, vždy keď som musela ísť na cvičenia,“ opisuje dnes už 25-ročná Angličanka. Tri mesiace intenzívnych rehabilitácií však priniesli svoje ovocie a mladej žene sa začala vracať motorika.povedala.

Prístup tímu zdravotníkov, ktorí jej pomohli v ťažkej situácii ju prinútil od základu zmeniť život. Aj keď pôvodne študovala kriminalistiku, prešla na inú univerzitu, kde vyštudovala fyzioterapiu. Pod vedením jedného z doktorov, ktorí jej zachránili život, úspešne doštudovala a nastupuje do nemocnice, kde chce pomáhať ľuďom.