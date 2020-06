Martinovi obrátil život naruby nešťastný pád zo strechy: Ochrnul, keď plnil rodinke životný sen!

Stačil krátky okamih a všetko ich šťastie sa rozplynulo. Martinovi (33) zo Sihelného (okr. Námestovo) sa pred siedmimi mesiacmi obrátil život naruby.

Pri výstavbe rodinného domu, ktorý si s manželkou Darinkou (28) a 10-mesačnou dcérkou Nelly vysnívali, spadol zo strechy tak nešťastne, že si narušil miechu. Mladý otecko skončil na invalidnom vozíku. Jeho životná láska sa odvtedy o neho obetavo stará, hoci sama zápasí so zdravotnými ťažkosťami. Sen o vlastnom hniezdočku je v nedohľadne. Rodina túži teraz po jednom – vidieť Martina, ako sa znova postaví na nohy.

Martin (33) bol ešte pred necelým rokom najšťastnejším mužom na svete a mal všetko, čo si mladý človek môže priať – milovanú ženu, krásnu dcérku a aj dobrú prácu. Jediné, čo rodinke chýbalo, bol domček. Práve na tomto ich sne každý víkend svojpomocne spolu s príbuznými pracovali. Tak to bolo aj v osudnú sobotu 16. novembra, ktorá otočila ich život naruby. Stačil na to iba okamih... „Stál som na streche a zatepľoval medziposchodie, no nič viac si už nepamätám,“ spomína na strašné chvíle Martin.

Desivá diagnóza

Mladý otec rodiny sa zrazu ocitol na zemi. Našiel ho tam svokor, ktorý okamžite zalarmoval záchranku. Martin sa prebral, no už vtedy si necítil nohy. Nasledovala náročná operácia v martinskej nemocnici, po ktorej sa dozvedeli zdrvujúcu správu. „Lekári zistili, že manžel má vážne poškodenú miechu. Povedali nám, že už nikdy nebude chodiť,“ povie smutne Darina.

Od toho dňa ostal Martin odkázaný na pomoc druhých a hlavne manželky. Tá má pritom sama zdravotné problémy, keďže má vrodenú srdcovú chybu. „Nemyslím na seba. Prvoradý je manžel, ktorý potrebuje napredovať a v tom mu pomáhajú rehabilitácie a cvičenie,“ vraví mladá žena s tým, že pobyty v rehabilitačných zariadeniach priniesli vytúžené pokroky.

Neľahká situácia

Tragický pád však pre mladú rodinu neznamená len trápenie sa so zdravím, ale i s financiami. Darinka ostala s manželom a dcérkou bývať u svojich rodičov. Prišli totiž o Martinov príjem a ona je na materskej dovolenke. Na výstavbe domčeka od nešťastia nepokračujú. „Zmenili sa nám všetky hodnoty. Dom už pre nás nie je podstatný. Naším snom je teraz, aby sa raz manžel postavil na nohy a dokázal prejsť aspoň pár krokov,“ prezrádza Darina. Liečba a pomôcky sú však finančne náročné, a tak sú vďační za každú pomoc.