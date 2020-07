Trpký osud herca Jiřího Krampola: Musel to urobiť, inak by skončil pod mostom

Nemá to vôbec jednoduché. Hoci má známy český herec Jiří Krampol (81) vek, keď by si mal už užívať zaslúžený pokoj a odpočinok, realita je taká, že si to dovoliť ešte nemôže.

Na krku má totiž finančné záväzky, ktoré by zo svojho dôchodku zrejme ťažko utiahol. Vrásky mu okrem toho robí aj jeho manželka Hana (59), ktorá je viac v nemocnici ako doma.

Aj keď sa Jiří radí pre vyšší vek medzi rizikových pacientov a nákaza koronavírusom by mohla mať pre neho až fatálne následky, herec pracoval aj počas pandémie. Nemohol si totiž dovoliť ostať úplne bez príjmu ako roky predtým. Keby sa tak totiž rozhodol a žil by len z dôchodku, exekútori by ho s manželkou Hanou čoskoro vysťahovali a spoločne by išli bývať rovno pod most.

Keďže dôchodky sú malé a nájmy bytov vysoké, nemal vôbec na výber. V kritických mesiacoch si však našiel aspoň menší flek v Českom rozhlase, čo mu finančne opäť trochu pomohlo a on si zas trochu privyrobil. „Keby som mal byť živý len z dôchodku, tak by som sa musel v kožuchu po Helene Růžičkovej presťahovať pod Libeňský most a usídliť sa tam v škatuli. Musím makať, aj keď som starý,“ posťažoval sa českému Aha! Krampol, ktorý momentálne býva v historickom centre Prahy.