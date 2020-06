Spravodajca Viktor Vincze si trúfa na novú profesiu: Zahrá si v muzikáli!

Ide mu karta! Spravodajca Viktor Vincze (29) sa počas posledných rokov doslova vyšvihol medzi hviezdy slovenského šoubiznisu.

Z nenápadného redaktora sa totiž aj vďaka manželstvu s moderátorkou Adelou Vinczeovou (39) a šou Tvoja tvár znie povedome doslova cez noc stala tvár spravodajstva Markízy. Okrem toho zabŕdol aj do herectva, keď aj so svojou polovičkou vystupovali po Slovensku s vlastným predstavením. Možno práve to naštartovalo jeho chúťky a zatúžil po pravidelnom potlesku divákov. Viktor totiž dostal jednu z hlavných úloh v muzikáli režiséra Jána Ďurovčíka (49).

Vinczemu sa v poslednom období darí viac ako dobre. V priebehu troch rokov totiž mladík nadobudol slávu raketovou rýchlosťou a nakoniec zakotvil až v spravodajstve televízie Markíza. Ani to mu však nestačilo a po novom sa pustil do ďalšieho remesla. „Viktor bude účinkovať v muzikáli Jana Ďurovčíka. Je tam asi šesť hlavných postáv a on bude hrať jednu z nich,“ povedal Novému Času zdroj z Divadla Nová scéna.

Nášmu fotografovi sa dokonca Viktora podarilo nafotiť pri príchode do budovy, kde by už mali prebiehať prvé prípravy a stretnutia všetkých účinkujúcich. „Bol veľmi milý a v pohode. Na nič sa nehral,“ dodal náš zdroj. „Spolupráca je výsledkom jednej bizarnej a nezverejniteľnej situácie s Janom Ďurovčíkom, po ktorej som následne prešiel konkurzom. Teším sa na všetky skúšky. Veľký muzikál bude pre mňa úplne novou skúsenosťou. Moji kolegovia sú najlepšie muzikálové esá v republike, pokúsim sa im to mojím rekreačným spevom príliš nekaziť,“ povedal nám nadšený Viktor.

Sám pritom ako jedna z najväčších hviezd Markízy nie je vo svete hrania žiadnym nováčikom. Už v šou Tvoja tvár znie povedome predviedol, že má talent nielen na spev, ale aj na pohyb. Ani tu sa však výpočet jeho aktivít na pódiu nekončí. Jeho otec režíroval hru Odchody vlakov, kde hral so svojou manželkou Adelou a je zrejmé, že mu herecká profesia zavoňala.napísala Novému Času Vinczeová, ktorá svojho muža vo všetkom podporuje.