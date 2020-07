Vrátili sme sa do normálu! Slovensko sa v súvislosti s koronavírusom teší nízkemu počtu nakazených! Rúška sa pomaly strácajú a takmer nulový počet nakazených povzbudzuje Slovákov k plánovaniu dovoleniek a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Otázkou však je, čo nám hrozí, ak začneme húfne cestovať. S prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov a členom Národného krízového klinického tímu profesorom Pavlom Jarčuškom (56) sme sa však rozprávali aj o tom, čo robiť po návrate zo zahraničia, o PCR testoch no aj o tom, prečo sa testuje menej.