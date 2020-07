Situácia na trhu práce sa zlepšuje, pracovných ponúk pribúda: Akých ľudí hľadajú firmy?

Po prepúšťaniach a výraznom páde počtu voľných pracovných pozícií nastala zmena k lepšiemu.

Podľa údajov najväčšieho pracovného portálu profesia.sk počet inzerátov ponúkajúcich uplatnenie z týždňa na týždeň stúpa. Stále je to však zhruba tretinový prepad oproti minulému roku ale badať zlepšenie. Nájdu sa aj pracovné miesta, kde hľadajú viacej ľudí ako vlani. Ako sú na tom konkrétne firmy, o aké profesie majú záujem?

V máji si prácu našlo viac nezamestnaných

198 256 - nezamestnaných schopných pracovať evidovali úrady práce v máji

17 500 - osôb pribudlo v evidencii nezamestnaných oproti aprílu

9 665 - uchádzačov o zamestnanie si v máji našlo prácu, oproti aprílu to je o 3 744 osôb viac

67 950 - voľných pracovných miest registrovali úrady práce, medzimesačne to je o 5 652 menej

20 419 - voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, zato iba 3 875 v Prešovskom kraji

Je to lepšie ale stále menej ako vlani

Nikola Richterová, spoločnosť Profesia

- Od kritického 15. kalendárneho týždňa sa situácia v počte pracovných ponúk neustále zlepšuje. Posledné obdobie počet nových inzerátov za týždeň presahuje hranicu 3-tisíc. Keď porovnáme počet ponúk v poslednom týždni s rovnakým obdobím minulého roka, stále ide o prepad o 35 percent. Napriek tomu, že v medziročnom porovnaní eviduje Profesia pokles pri všetkých sektoroch, nájdu sa aj pozície, kde je aktuálne viac pracovných ponúk ako tomu bolo pred rokom. Ide najmä o pozície sestry, farmaceuta, zástupcu vedúceho predajne, finančného manažéra či vedúceho predajne.

Problém má hlavne priemysel

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- Čierneho Petra má v rukách zrejme priemysel, hlavne automobilový či strojársky, ktoré sa pasujú s najvýraznejším prepadom produkcie a nemajú veľmi veľký priestor na tvorbu nových pracovných miest. Naopak, záujem alebo minimálne nižší prepad v počte pracovných ponúk očakávame v tých segmentoch, ktoré pandémia či kríza ohrozila v o niečo menšej miere. Môže sa jednať napríklad o určité profesie stavebného priemyslu, informácií a komunikácie, farmácie, zdravotníctva či obchodu.

Podporu vybavíte aj na úrade práce

Ak chcete požiadať o dávku v nezamestnanosti, už nemusíte ísť do Sociálnej poisťovne. Od 1. júla môžete o podporu požiadať priamo na úrade práce, a to spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie nezamestnaných. Do kontaktu so Sociálnou poisťovňou by ste prišli len vtedy, ak ste pracovali aj v zahraničí, alebo ak nemá všetky potrebné údaje.

