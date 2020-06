Zemanová: Policajný prezident má mať dôveru ministra vnútra, Lučanský ju nemal

Odchádzajúci policajný prezident Milan Lučanský zrejme nemal dôveru ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), pričom táto dôvera je do budúcna základom.

Povedala to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Podpredseda Národnej rady (NR) SR a strany Za ľudí Juraj Šeliga podotkol, že Lučanský nemal ani jeho dôveru. Zemanová dodala, že o mene nového šéfa polície ešte v koalícii nehovorili. Jeho výber má byť v kompetencii hnutia OĽaNO.

Lučanský končí vo funkcii policajného prezidenta: Priama spoveď, prečo to vzdal

"Zjavne pán Lučanský nemá dôveru ministra vnútra a to je základ, aby tam tá dôvera bola.Keď pán Lučanský odíde, je dôležité, aby sa policajným prezidentom stal človek, ktorý bude mať dôveru ministra vnútra, ale aj človek, ktorý bude odvolateľný v prípade, že nebude konať tak, ako má, nebude konať pre spoločnosť," skonštatovala Zemanová. O menách kandidátov na post šéfa polície v koalícii podľa jej slov zatiaľ nehovorili. Zdôraznila, že je to plne v kompetencii hnutia OĽaNO.

V súvislosti s rizikom druhej vlny pandémie nového koronavírusu skonštatovala, že nikto nie je nenahraditeľný a sú nastavené opatrenia, ktoré by sa mali prijať, takže by to nemusela ohroziť zmena na pozícii policajného prezidenta. Poznamenala, že zrejme bude potrebné riešiť lokálne ohniská nákazy, pričom policajný prezident túto prácu neorganizuje.

Šeliga sa Lučanskému na sociálnej sieti poďakoval napriek tomu, že nemal jeho dôveru. Ocenil jeho prácu vo vedení Policajného zboru. Podotkol, že to bolo nepochybne lepšie ako za jeho predchodcu. Pripomenul zároveň, že na tento post musí prísť niekto "lepší, kto rozviaže policajtom ruky a dodá sebavedomie pri odhaľovaní a vyšetrovaní všetkých trestných činov".

Lučanský v utorok oznámil, že odstupuje z funkcie policajného prezidenta, požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 31. augustu. Uviedol, že tak ako on nemá dôveru súčasného vedenia ministerstva vnútra, ono zase nemá jeho. Argumentuje tým, že sa nezhoduje s vedením rezortu na ďalšom chode polície a nechce niesť zodpovednosť za to, že vedenie ministerstva vnútra politizuje políciu.