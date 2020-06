Lučanský končí vo funkcii policajného prezidenta: Priama spoveď, prečo to vzdal

Šéf Policajného zboru Milan Lučanský končí vo svojej funkcii.

"Nechcem niesť zodpovednosť za to, že vedenie ministerstva vnútra politizuje políciu. Je to veľký krok späť. Zvážil som všetky možnosti, ktoré mi zákon ponúka. Premyslel som si svoj krok zo všetkých strán," vyjadril sa na sociálnej sieti a krátko na to zvolal tlačovú konferenciu.

Na nej oznámil, že ku koncu augusta končí svoju 30-ročnú prax. "Nesúhlasím s vedením ministerstva vnútra, so smerovaním policajného zboru. Chcem len poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali na tejto dlhej púti a aj kolegom, s ktorými som spolupracoval."

Politizáciou polície, ktorá má byť jedným z dôvodov odchodu, vníma aj to, že ho koaliční poslanci vyzývali na odchod z funkcie.

Lučanský hovorí, že mu oklieštili jeho kompetencie - nemôže dosadzovať ľudí do funkcií, ktoré nie sú obsadené a že bol aj vyškrtnutý z viacerých komisií. Má rozdielny pohľad na to, ako by mal fungovať policajný zbor a ako to chce ministerstvo vnútra. „Viacero útvarov začína pociťovať nefunkčnosť a vynárajú sa personálne aj technické problémy,“ vyjadril sa.

Čo bude robiť ďalej, oznámi po odchode z polície, vstup do politiky zatiaľ vylučuje.