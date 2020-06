Tenisom zarobil sotva tisíc dolárov, dnes je hitom internetu: Sledujte tie pohyby!

Chýba vám Wimbledon? V týchto dňoch by sa v mekke tenisu konal legendárny dvojtýždeň trávnej mágie. Ale nič sa vďaka korone nekoná, no tenis zo sociálnych sietí nezmizol. Stará sa o to nielen Djokovičovo fiasko s Adria Cupom, ale najmä Stefan Bojič - priekopník freestyle tenisu. Jeho triky s loptičkou a raketou sa stali hitom. Tridsaťročný rodák z Nového Sadu, ktorý sa v rebríčku dostal najvyššie na 1 392. priečku a tenisom zarobil 986 dolárov (!), ponúka každý deň nové kúsky svojho umenia, ktoré v rozhovore pre „L'Équipe“ vysvetlil takto: „Je to osobný vzťah medzi raketou, loptou a mnou.“