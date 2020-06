Rodiny z Kvetoslavova bojujú s obrovským problémom: Naše deti nemajú kam chodiť do školy!

Bezvýchodisková situácia. Ľudia z Kvetoslavova, ktorý je od Bratislavy vzdialený približne 25 km, majú veľký problém.

Obyvatelia nemajú kam dať svoje deti do základnej školy (ZŠ). Obec disponuje jedinou budovou, do ktorej sa však už teraz nezmestí ani prvý stupeň. Preto si prenajali zrenovovanú komerčnú budovu, lenže tá stojí mesačne 5 000 eur. Do nej chodí tretí, štvrtý a piaty ročník. Starších školákov zatiaľ nemajú, lenže to sa zmení budúci rok. Všetko by vyriešila nová budova, na to však chýbajú peniaze. S rovnakým problémom navyše zápolia aj iné obce!

Ľudia z novostavieb zdvojnásobili počet obyvateľov Kvetoslavova a periféria hlavného mesta sa v priebehu niekoľkých rokov naplnila mladými rodinami s deťmi. To spôsobilo aj veľký problém. „Problémom je, že všetky obce v blízkosti, ako sú Lehnice, Šamorín či Štvrtok na Ostrove, sú beznádejne plné a neprijímajú deti bez trvalého pobytu,“ uviedol obecný poslanec Branislav Horváth. Škôlky nie sú problém, ten nastáva, keď sa deti posunú do ZŠ.

„Máme jednu vlastnú budovu z roku 1966! Ak by sme aj chceli nadstavať, nie je to možné, statik to nepovolil,“ prezradil s tým, že viac detí ich prinútil vytvoriť nové elokované pracovisko. To je však 15 minút pešo od budovy školy a pedagógovia sa musia presúvať počas prestávky!

„V školskom roku 2020/2021 musíme otvoriť dve prvé triedy, preto musíme nútene prejsť na dvojzmennú prevádzku, na ktorú vzhľadom na nedostatok učiteľov nemáme kapacity. Možnosti poskytnúť povinnú školskú dochádzku deťom s trvalým pobytom sme tak vyčerpali,“ vysvetlil riaditeľ školy Marek Heczei. Prenájom tretej budovy vzhľadom na financie neprichádza do úvahy. Aby získali jednu miestnosť, zrušia učebňu informatiky.

Miesta v škole losujú

Riaditeľ prezradil, že došlo k situácii, keď potrebovali umiestniť 4 deti, no miesto mali jedno. „Nemali sme ako rozhodnúť. Jednoducho sme dali mená do obálok a jednu sme vylosovali!“ povedal s tým, že sa obrátili na Krajský školský úrad (KŠÚ) v Trnave s otázkou, kde dokončia ich žiaci povinnú školskú dochádzku. Zistili, že Gabčíkovo má voľné kapacity a škola je ochotná žiakov prijať.

„Táto možnosť je však neprijateľná z dôvodu dochádzky. Bavíme sa o 10-ročných deťoch. Gabčíkovo je vzdialené asi 40 kilometrov!“ dodal riaditeľ s tým, že by deti museli ísť najskôr do Šamorína o 5.43 hod. „Tam by prestúpili do Gabčíkova až o 51 minút! Cesta by im trvala až 1 hod. a 49 minút,“ zhodnotil nevýhody.