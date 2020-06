Marek Fašiang z Oteckov rozzúril ochranárov: Striptíz v Tatrách! Čo hrozí hviezde z Oteckov?

Hanba išla bokom! Hviezda seriálu Oteckovia Marek Fašiang (34) je milovníkom pohybu a pravidelne navštevuje naše najkrajšie veľhory.

V tých strávil aj uplynulé dni, kde mu spoločnosť robila jeho priateľka Tereza Bizíková (21). Veterinár Tomáš, ktorý si získal srdcia mnohých fanúšičiek, pritom v súkromí zrejme nemá žiadne zábrany a nahota mu rozhodne nerobí problém. V potôčiku v Tatrách totiž obľúbený umelec zvolil kúpanie na Adama a možné následky mu vrásky na čele rozhodne nerobia. Nie je totiž tajomstvom, že kúpanie v tatranských potokoch a v plesách je zakázané. Marek však súkromný striptíz razantne obhajuje!

Fotogaléria 26 fotiek v galérii

Fašiang je na obrazovkách už nejaký ten rôčik, keď si tľapol s kompetentnými v Záhorskej Bystrici a tí ho obsadili do seriálu Oteckovia. Ako sympatický veterinár Tomáš, ktorý nemá šťastie v láske, si ihneď našiel základňu svojich fanúšičiek a doslova cez noc sa z neho stala hviezda. Ako umelec na obrazovkách je teda idolom nielen žien, ale aj stoviek detí, ktoré si rodinný seriál obľúbili. Možno práve preto by mal dbať aj na svoje správanie, ktoré sa nedávno ukázalo ako poriadne šokujúce.

Marek, ktorý strávil uplynulé dni vo Vysokých Tatrách a neskôr sa premiestnil do Nízkych Tatier aj so svojou priateľkou Terezou, totiž odsunul hanbu bokom a spolu s ňou sa porúčalo aj jeho oblečenie. „Horský wellness,“ pripísala k záberu Fašiangova polovička Bizíková, ktorá svojho drahého zvečnila pri kúpaní v potoku, kde bol herec úplne nahý (len plavkami si cudne zakrýval prirodzenie).

Dvojica si však zo svojho nudizmu zjavne nič nerobila a zrejme aj svieži vysokohorský vzduch im dodal odvahu. Samotný herec sa však bráni a svoje bujaré konanie obhajuje. „Viem o tom, že kúpanie v Tatrách je zakázané. Išlo však o súkromný pozemok a mali sme to dovolené. Tiež sme teda vedeli, že je to uzavretý priestor, kde nás nikto nemôže vidieť,“ povedal Novému Času herec.

Pokuta či trestné oznámenie

Milovníci Tatier a turistiky dobre vedia, že za takéto správanie v tatranských plesách či potokoch hrozí nepríjemná dohra. Uvoľnené správanie v podobe kúpania je totiž trestané. „Plesá a potoky sú v piatom stupni ochrany TANAP-u. Akákoľvek činnosť v nich je prísne zakázaná,“ povedal nám riaditeľ TANAP-u Pavol Majko. „Týka sa to aj plávania. Smutné pritom je, že v poslednom období odvážlivcov stále pribúda a nemyslia na možné následky.

Pokutu však môžete dostať aj vtedy, keď si v plese močíte len nohy,“ doplnil. Výška sankcií pritom závisí od okolností. „Pokuta môže byť až do výšky 300 eur,“ varoval Majko a dodal, že za obzvlášť hrubé porušenie poriadku môže prísť aj k trestnému oznámeniu. „Ak prídeme na to, že vplyvom ľudí prišlo k uhynutiu chránených živočíchov a škoda sa vyšplhá nad 260 eur, riešime to potom aj súdnou cestou,“ doplnil riaditeľ TANAP-u. Nad vyjadrením, ktoré Novému Času poskytol herec Fašiang, len neveriacky krútil hlavou.

„Ak ide o tretí stupeň ochrany vlastníka a správcu toku, nemala by tam mať verejnosť voľný prístup. Ak je vlastník nejakého potôčika a chodí tam verejnosť, nie je to v poriadku,“ vyhlásil prekvapený Majko, ktorý tvrdí, že o tomto nikdy nepočul. „Vôbec neviem, či má potom kompetenciu to delegovať návštevníkovi alebo verejnosti. To, čo má dovolené vlastník alebo spoluvlastník, takéto právo nemá radový občan, ten tam nemá čo robiť. Takéto niečo v Tatranskom parku oficiálne nie je a asi by to bolo v rozpore so zákonom,“ dodal na záver.

Hrozí vyhynutie vzácnych druhov

Pavol Majko, riaditeľ TANAP-u

- Plesá sú citlivým ekosystémom, kde od doby ľadovej fungujú niektoré druhy živočíchov veľmi citlivých na všetky zmeny pH. Keď sa tam ľudia kúpu a majú na sebe krémy alebo zvyšky potu, tak dovlečú do tejto čistej vody niečo, čo tam nepatrí. A tieto druhy, ktoré sú aj indikátormi čistej vody, môžu vyhynúť. Sú tu endemity ako žiabronôžka tatranská, ktorá nikde inde na svete nežije. Rovnako keď stúpajú po dne, menia reliéf.