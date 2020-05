Otecko Marek Fašiang si urobí exotiku aj doma: Surfing po slovensky

Hviezda markizáckeho seriálu Oteckovia, ktorý dostal pred pár mesiacmi pre pandémiu stopku, Marek Fašiang (34) sa však rozhodne nenudí.

Aj keď bol zvyknutý brázdiť svet, exotiku si urobil doma na Slovensku. Jednou z jeho obľúbených dovolenkových aktivít je surfovanie, ktoré si na svojich cestách vždy doprial. Teraz však musel nájsť alternatívu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

A tú mu ponúkol práve areál neďaleko hlavného mesta v Čunove, kde mohol svoju „dosku“ opäť vyvetrať – a že mu to išlo... „Surfing po slovensky. Zavreté hranice, oceán ďaleko. To nič. My máme vlastnú vlnu,“ priznal Marek.