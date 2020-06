Prišiel, videl, zvíťazil, odišiel: Timo Werner v poslednom zápase za Lipsko stanovil nový klubový rekord

Timo Werner (24) si za Lipsko obliekal dres štyri sezóny. Niekto by povedal, že je to príliš krátky čas na to stať sa legendou, no opak je pravdou.

Faktom je, že RB Lipsko vzniko v roku 2009 a nemá príliš hlbokú históriu a tak je tam jednoduchšie stanoviť rekord na klubovej úrovni. A to sa za štyri roky podarilo práve Timovi Wernerovi. Stále mladý Nemec stihol ža štyri roky vo všetkých súťažiach – Bundesliga, nemecký pohrá, Liga majstrov nastrieľať úctyhodných 95 gólov.



Aj preto sa po ňom obzerali svetové kluby už dlhšiu dobu. Mladý a perspektívny hráč. To je to, čo všetci potrebujú ako soľ. A boj o Tima vyhrala londýnska Chelsea. Tá zaňho zaplatila približne 100 miliónov eur. Tréner Frank Lampard sa netají tým, že chce mužstvo omladzovať.