Chalan sa chce stať najlepším zápasníkom na svete: Šokujúci pohľad naňho od pása nadol

So Zionom Clarkom (22) z amerického štátu Ohio sa život nemaznal. Chalan sa narodil so syndrómom kaudálnej regresie, zriedkavou poruchou, ktorá zhoršuje vývoj dolnej chrbtice. V prípade Ziona to znamená, že sa mu nevyvinuli nohy. To však nie je jediné, čo mu osud nadelil.

Zion nemal šťastie ani na rodinu. Prvých 16 rokov strávil v pestúnskej starostlivosti. Jeho "terajšia" mama Kimberlli mu však všetko vynahradila a poskytla dostatok lásky a podpory, ktorá v chlapcovi prebudila vášeň v nečakaný šport. Zion sa venuje wrestlingu!

"Zápasiť som začal v druhom ročníku. Keď som veľmi malý, prvých pár zápasov som ani ja, ani súperi nevedeli, čo máme robiť. Niektoré deti sa báli so mnou zápasiť a ja som sa bál zápasiť s nimi. Nevedel som, čo robím," cituje statočného Ziona portál Metro. Roky zisťoval, čo môže fungovať. Kým našiel svoj štýl, stálo ho to veľa pokusov a omylov. "Teraz trénujem dvakrát denne, približne 6 dní v týždni. Je to životný štýl. Narodenie bez nôh mi nezabránilo robiť veci, ktoré chcem robiť," vyhlásil mladík.

Zion predchádzajúce roky v škole nemal na ružiach ustlané. Kvôli jeho postihnutiu čelil rôznym útokom a šikane, na čo často reagoval hnevom. "Najlepším spôsobom, ako sa vysporiadať s nenávisťou, je použiť ju na pozdvihnutie seba. Hejteri sú vaši najväčší fanúšikovia - využite to vo svoj prospech," odkazuje mladý wrestler, ktorý sa to naučil až postupom rokov, dostal sa na vysokú školu a robí všetko, čo si zaumieni. A za to vo veľkej miere vďačí svojej mame Kimberlli.

"Môj vzťah s mamou je fantastický. Je to najúžasnejšia žena, akú poznám," potvrdzuje Zion, ktorý chce toho v živote ešte veľa dosiahnuť. "Moje sny a ambície? Jedného dňa sa dostať do olympijského tímu a stať sa jedným z najlepších freestyle wrestlerov na svete. Najväčšou lekciou bolo naučiť sa, že veci nejdú vždy podľa vašich predstáv. Musíte pracovať s tým, čo máte. Ak to budete schopní, hneď sa začnú otvárať mnohé dvere," zakončil Zion.