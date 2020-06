Ďalšia operácia a definitívny koniec v politike: Kto nahradí na čele Za ľudí Kisku?

Potvrdil to, čo sa očakávalo už dlho. Exprezident a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska (57) definitívne končí v politike.

Oznámil, že už dnes ho čaká ďalšia operácia, ktorej sa nedalo vyhnúť, a jeho zdravie mu nedovoľuje ďalej pôsobiť v politike. Kiska tvrdí, že nebude kandidovať za predsedu strany, ktorej podpora sa v momentálnych prieskumoch pohybuje pod hranicou zvoliteľnosti. Kiska má zdravotné problémy dlhodobo a nedarí sa mu ich zbaviť.

„V pondelok podstúpim operačný zákrok, pri ktorom mi odstránia časť platničky. Vyskúšal som pod dohľadom lekárov za posledné mesiace všetko, aby k tomu nemuselo prísť,“ oznámil Kiska s tým, že ide o tretiu operáciu za posledných päť rokov.

Jeho zdravie mu podľa vlastných slov nedovoľuje zostať aktívnym v politike. „Minulý rok operované srdce sa občas bezdôvodne stále silno rozbúcha a upokojím ho len liekmi. Arytmia sa niekedy nepodarí odstrániť ani opakovanými zákrokmi,“ dodal. Kiska tak neplánuje kandidovať za predsedu strany, ktorú založil pol roka pred voľbami a v súčasnosti je najmenšou v koalícii.

Za ľudí však považuje za úspech. „Za pol roka existencie sa nám podarilo dostať sa do parlamentu a stať sa súčasťou vlády, čo strane umožňuje naplniť program a sľuby, ktoré sme voličom dali. Fica sme definitívne porazili a nemá šancu na návrat, ale to nestačí. Slovensko musí ísť dopredu,“ skonštatoval exprezident. Myslí si, že strana nie je o jednom človeku, no nehovorí o tom, kto by mal zaujať jeho pozíciu na čele strany.

Kto ho nahradí?

Už na začiatku augusta si strana naplánovala snem, ktorý bude mať za úlohu zvoliť nové vedenie. Ako kandidáti sa zatiaľ spomínajú najmä mená Veronika Remišová, Juraj Šeliga, ale aj menej známy poslanec Miroslav Kollár. Svoju prípadnú kandidatúru Šeliga nevylúčil. Remišová zase zastupovala Kisku v líderskej pozícii, odkedy sa po voľbách stiahol z politiky a riešila napríklad aj koaličné rokovania.