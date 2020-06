Panika na východe: Tisíce Košičanov vystrašil úkaz na oblohe! Zábery, ktoré naháňajú hrôzu

Košičania pozorovali úkaz, ktorý vyvoláva údiv aj strach.

Veterný vír zvaný tuba, ktorý si mnohí mýlili so vznikajúcim tornádom, s dĺžkou niekoľko desiatok metrov, sa našťastie nespojil so zemou a nenapáchal žiadne škody. Podľa odborníka si ľudia vzhľadom na globálne otepľovanie musia zvyknúť na to, že podobných úkazov bude len pribúdať. Tisíce Košičanov vystrašil vzdušný úkaz počas štvrtkovej búrky. Nad mestom sa vznášal obrovský vzdušný vír pripomínajúci tornádo. Lievik z oblakov našťastie postupne slabol, no aj táto krátka chvíľa stačila na to, aby domáci vytiahli mobily a húfne fotili.

Tornádo v Košiciach nebolo, no okolie mesta zasiahla silná búrka a do terénu museli ísť hasiči, pretože popadali stromy. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča však nešlo o život ohrozujúci jav. Vysvetlil, že ľudia podobné úkazy ľudovo označujú ako tornádo, no tvrdí, že to nie je správne pomenovanie. „Ide o rozsiahly a veľmi nebezpečný oblačný vír v podobe lievika. U nás sa mu hovorí tromba, ktorá môže mať rozmery niekoľko desiatok, výnimočne aj stoviek metrov. Vtedy je už dostatočne rozsiahla na to, aby narobila veľké škody,” povedal Jurčovič s tým, že niekedy nedosiahne zem, a to bol práve tento prípad. „Vtedy hovoríme, že ide o tubu,” doplnil meteorológ s tým, že pri Košiciach došlo presne k tejto situácii.

Jurčovič povedal, že sa ľudia divokých a životunebezpečných tornád typických pre USA obávať nemusia. „V USA sú na to veľmi dobré poveternostné podmienky. Tuba samotná je pre nás len pekný efekt a úkaz na oblohe,” doplnil meteorológ. Z histórie vieme, že podobné aj zničujúce úkazy nie sú úplnou raritou. Vlani sa ničivá búrka prehnala v okolí Michaloviec, kedy vír okrem pustošenia areálu odtrhol aj plechovú strechu budovy a tá plachtila až 40 metrov. Meteorológ napokon dodal, že v súvislosti s globálnym otepľovaním budú takéto javy celkom bežné.