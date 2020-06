Anton Siekel na 57. valnom zhromaždení SOŠV: Cítime sa tak trochu odstrčení!

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) prijal na piatkovom 57. valnom zhromaždení v Bratislave dvoch nových členov.

Delegáti odhlasovali prijatie Slovenskej lakrosovej federácie (SLF) a Únie telovýchovných organizácií Polície Slovenskej republiky (UNITOP SR).

„Na Slovensku pôsobíme od roku 2004, v rámci stredoeurópskeho regiónu patríme k tým lepším a dosahujeme celkom dobré výsledky. O členstvo v SOŠV sme požiadali, aby sme získavali čoraz viac mladých ľudí do nášho športu a veríme, že sa nám to vďaka členstvu aj podarí,“ uviedol po prijatí prezident SLF Igor Moravčík. V úvode valného zhromaždenia predniesol prezident SOV Anton Siekel svoju správu o činnosti. Rok 2019 označil ako veľmi úspešný a rok 2020 ako rok zmeny. Tú spôsobila pandémia koronavírusu, ktorá začiatkom marca prerušila nielen športový život na niekoľko mesiacov a ovplyvní ho aj na ďalšie obdobie.

Šéf SOŠV ďalej uviedol, že podľa neho sa šport dostal v súčasnej situácii na okraj záujmu, čo by sa malo zmeniť: „Diskutovali sme o tom, čo nás najviac trápi. Cítime sa tak trochu odstrčení. Chápeme priority a rozumieme tomu, že je veľmi dôležité riešiť zdravotníctvo a hospodárstvo. Slovenskému športu je empatia vlastná a prirodzená, no rovnako chceme upozorniť, že prostredníctvom športu a pohybových aktivít vieme riešiť aj problémy týkajúce sa zdravotníctva a hospodárstva. Máme na to argumenty a pripravené štúdie a boli by sme veľmi radi, keby sme mali možnosť tieto názory prezentovať ďalej.“ Pre pandémiu koronavírusu sa presunul na ďalší rok aj najväčší športový sviatok - olympijské hry. Tie sa majú konať od 23. júla do 8. augusta 2021. Pre SOŠV išlo o hlavnú akciu roka a jej preloženie spôsobilo výboru nemalé problémy.

„SOŠV bol vo finálnej fáze prípravy našej výpravy na OH. Mali sme k tomu zabezpečené sprievodné programy, celú logistiku. Bol to pre nás šok a veľká rana, ale naši kolegovia sa s touto situáciou vyrovnali naozaj dobre. Eliminovali sme potenciálne straty, snažili sme sa čo najskôr reagovať a pripraviť sa na ďalší rok. Musím konštatovať, že rok 2019 a 2020 boli veľmi dôležité roky nie len pre SOŠV, ale aj pre športové hnutie ako také,“ uviedol Siekel.