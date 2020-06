Do rodiny už prišla malá princezná! Hudobník Ondrej Kandráč (42) prežíva najkrajšie obdobie.

Milovaná manželka Erika (36) mu totiž včera porodila dcérku Máriu. Kandráč Novému Času opísal bezprostredné pocity už trojnásobného otca. Kandráč sa teší z dievčatka. K synčekovi Ondrejovi a dcérke Emke tak pribudla roztomilá slečna. Pre hudobníka bolo najdôležitejšie, že sú v poriadku maličká Mária aj manželka Erika.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Je to nádherný pocit. Ďakujeme za to v prvom rade Bohu. Veríme, že naša malá Maruška bude robiť radosť nielen nám, ale aj ľuďom naokolo,“ povedal Novému Času muzikant a opísal aj včerajšie prekvapenie. „Ráno Erika odviezla deti do školy, ja som zostal doma, pretože som mal živý vstup Jojke. Potom sme spolu sadli do auta a išli na rutinné vyšetrenie do pôrodnice v Šaci. Situácia sa však rýchlo zmenila a tím lekárov na čele s prednostom Dr. Jankom Richnavským rozhodol, že ideme rodiť. Bolo to nečakané, všetko však, chvalabohu, klapalo podľa plánov,“ vysvetlil s úsmevom Kandráč a dodal:

„Chcel by som úprimne poďakovať odborníkom z nemocnice, ktorí odviedli profesionálny výkon. Boli veľmi ústretoví a príjemní.“ A na svoju polovičku je veľmi hrdý. „Erika bola statočná a pokojná. Celá tá tiaž bola na nej, zvládla to - ako vždy - absolútne bravúrne. Aj keď sme v dnešný deň pôrod neplánovali, práve dnes by sa bol môj otec dožil svojej 70,“ prezradil Ondrej.

Miery: 48 cm, 2 840 gramov