Švédsky hlavný epidemiológ o poslednom kroku WHO: Toto je absolútna chyba!

Švédsky hlavný epidemiológ Anders Tegnell kritizoval Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za to, že ich zaradila do zoznamu krajín, kde by mohlo opätovné "zrýchlenie šírenia" nového koronavírusu preťažiť systém zdravotnej starostlivosti, pričom tento krok označil za "absolútnu chybu".