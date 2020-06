Ondrej Kandráč má naozaj verných fanúšikov. Avšak to, čo sa podarilo jednému z nich zachytiť na video, má špeciálnu hodnotu. Na folklórnych slávnostiach v Liptovskej Tepličke v auguste 2016 to dobrou náladou doslova vrelo a okrem detí si vyšla na pódium zatancovať aj jedna diváčka. To, čo urobila na konci videa, by sa odvážila máloktorá žena!