Kollár sa vyjadril k škandálu okolo diplomovky: Koniec tlačovky, aký nikto nečakal

Šéf parlamentu Boris Kollár musí riešiť patálie s diplomovou prácou.

V piatok sa opäť postavil pred novinárov a reagoval na kauzu. Mnohí možno čakali, že Kollár spraví radikálny krok, no na konci tlačovej konferencie vyhlásil, že v politike už nebude používať titul magister. "Uvedený titul som získal v súlade so zákonom," vyhlásil predseda parlamentu na tlačovej konferencii. "Nebudem sa verejne ospravedlňovať, lebo nemám za čo," dodal.

„Do politiky som nevstupoval kvôli tomu, že som magister, ale kvôli tomu, že ľuďom pomáham a robím to zo srdca. Takýmto hlúpym spôsobom vnášať rozpor do vládnej koalície preto nedovolím," uviedol Kollár.

Šéf parlamentu čelil obvineniam z plagiátorstva, za ktoré ho krizitovali aj koaliční poslanci. Samotný Kollár v reakcii na to odmietol, že by bola jeho diplomová práca plagiátom. Vo svojom vyhlásení z 23. júna preto nevidel dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti. Zdôraznil, že prácu písal sám, a to niekoľko mesiacov.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) ozrejmil, že nebude vyzývať Kollára na odchod z funkcie, pretože chce udržať stabilitu vládnej koalície. Napokon sa situáciu rozhodol riešiť a s Kollárom osobne rokoval. "ÁNO, včera som strávil s Borisom 2 večerné hodiny ... bola to veľmi otvorená debata ... a nebola márna," napísal vo štvrtok na Facebooku premiér.