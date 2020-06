Spevák Peter Nagy sa činil: Vytvoril domov pre vtáčatká, o pár dní ostal milo prekvapený

Známy slovenský spevák Peter Nagy (61) si už pár dní všímal osamelého vtáčika, ktorý beznádejne hľadal miestečko, kde by prenocoval.

Preto sa sympatický hudobník rozhodol malému stvoreniu pomôcť a nový domov mu sám postavil. Keď však za krátku dobu nakukol do vlastnoručne vyrobenej búdky, neveril vlastným očiam.

Akonáhle videl Peter nevinného vtáčika, ktorý neúspešne hľadal nejaký príbytok, rozhodol sa mu ho postaviť sám a to z papierovej krabice. Do toho sa vták „komníček“ teda okamžite zabýval a robil mu tak milú spoločnosť pod strechou dielne. Keď však spevák o pár dní nakukol do vlastnoručne vyrobenej búdky, ostal milo prekvapený.

„Boli tam vajíčka,“ pochválil sa na svojom profile Nagy, ktorý, ako hovorí, tam chodil na obdivnú priateľskú špionáž. Vajíčka sa vraj už aj vyliahli a mláďatká dokonca teraz vylietavajú z hniezda. „Príroda je zázračná,“ dodal Peter, ktorý sa z tejto skutočnosti veľmi teší.