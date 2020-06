Belohorcová ukázala telo v odvážne vykrojených plavkách: To je dračica

Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová (44) si užíva slnečné lúče na americkej Floride.

Odkedy sa jej deťom Salme a Neviovi začali prázdniny, ešte viac sa vytešujú z kúpania v oceáne či v bazéne. Blondínka tak na obdiv nevystavuje len svoju početnú zbierku plaviek, ale najmä obdivuhodnú postavičku po dvoch deťoch.

,,Čoho mám v mojom šatníku požehnane veľa, sú rozhodne plavky. Žiť v teplej klíme po celý rok, je ako byť na predĺženej celoročnej dovolenke," teší sa Zuzana. S manželom Vlastom a deťmi žijú na Miami. Belohorcová však pripomína, že ani jej nepadlo všetko len tak do vienka. ,,Ale verte mi, nie je to iba o vyvaľovaní sa na pláži či pri bazéne... Pretože to, čo máme, máme poriadne odmakané. Ale to nikomu, kto žije vonku, nemusím vysvetľovať. Vždy platí staré dobré pravidlo ,Ako si zariadiš, tak maš´," zhodnotila Zuzana. S postavou si to zariadila tak, že sa za ňou na pláži určite obzrie nejeden chlap.