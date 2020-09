Príbehy úspešných žien našich hokejistov: Kopeckého Majka priviezla z USA na Slovensko výnimočné cvičenie

Pred pár rokmi boli na plný úväzok hokejovými manželkami. Dnes, keď sa ich úspešnejšie polovičky už aktívne nevenujú hokejovej kariére, mohli rozbehnúť svoj vlastný biznis. Jana Radivojevič (40), Mária Kopecká (38) a Daniela Lintnerová (43) nám prezradili, čo ich živí a ako sa majú ich manželia.

Precvičuje vo vlastnom štúdiu

Mária Kopecká (38), manželka Tomáša Kopeckého (38)

Mária sa venuje cvičeniu barre, ktoré na Slovensku nie je zatiaľ veľmi známe. „Barre je posilňovanie s vlastným telom a cvičí sa pri baletnej tyči. Používa sa pri ňom malá záťaž, gumičky, malé činky a lopty. Je zamerané na formovanie problémových partií, stehien, zadku, ramien, paží a brucha. Zahŕňa aj strečing, ktorý je dôležitý, aby sa svaly krásne vyrysovali a predĺžili.“ K tomuto cvičeniu sa dostala v Amerike, keď tam s rodinou žili. V Detroite boli 7 rokov, v Chicagu dva a posledné štyri na Floride. „V USA som si robila hlavné školenie, potom som si doplnila vzdelanie, keď sme sa vrátili na Slovensko.“

Barre je veľmi rozšírené v Česku, u nás sú zatiaľ len dve štúdiá. „Nápad naplno sa tomu venovať som mala v hlave už dávno a povzbudili ma moje kamarátky, za čo som im veľmi vďačná, pretože sama by som na to nemala odvahu.“ Okrem barre sa v Máriinom štúdiu cvičia detský balet a piloxing. „Cvičím tri roky, najskôr som bola v malom priestore, ale keďže bol o barre veľký záujem, pred 3 mesiacmi som sa presťahovala do väčšieho. Po karanténe sme otvorení dva týždne a som rada, že ženy sa vrátili opäť cvičiť.“ Keď sa starala o manžela nebol priestor na vlastnú prácu.

„Aj deti boli malinké, chodili do školy, na krúžky... Všetko sa točilo okolo detí a podpory manžela.“ Keď sa vrátili na Slovensko, pomáhala najprv v rodinnej reštaurácii, ale našla sa až v cvičení. Deti však idú v otcových šľapajach. „Jakub (16) sa venuje hokeju, hrá za dorast v Dukle Trenčín a Tobias (11) hrá v Dubnici futbal.“ Tomáš, ktorý získal v NHL dvakrát Stanleyho pohár, sa venuje podnikaniu. Čo mu podľa manželky išlo lepšie? „Asi ten hokej a to, ako sa venuje deťom, lebo keď hral hokej, nemal na ne toľko času, teraz im to na 100 % vynahrádza.“