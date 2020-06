V otcových šľapajách ho to nebaví: Šéf cyklistiky Privara vychováva tenistu

Cyklistika nie, tenis áno. Peter Privara (60) je známy tým, že na Slovensku pôsobí vo funkcii šéfa Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).

V prípade jeho syna Petra Benjamína (15) sa pomyselné športové jablko odkotúľalo poriadne ďaleko. Cyklistika ho nebaví. Tenis, to už je však iná pesnička...

Na turnaji Bratislava Open bol najmladším účastníkom. Zaujal predovšetkým kreativitou, ale aj jednoručným bekhendom, ktorý je u mladých hráčov zriedkavý. „S tenisom začínal, keď mal približne päť a pol roka. Skúšal aj futbal, ale zistil, že kolektívne športy nie sú príliš pre neho. Pravda, riešili sme aj to, či by nemal ísť v mojich šľapajach - cyklistike. Tá ho zjavne neoslovila. Zdá sa mu nudná. V tenise je podľa neho väčšia možnosť sebarealizácie. Ja som ho do ničoho netlačil a konečné rozhodnutie bolo na ňom,“ prezradil pre Nový Čas Peter Privara, ktorý je na syna veľmi hrdý a každý jeho zápas prežíva do poslednej loptičky.

„Momentálne je európskou jednotkou do 16 rokov. Tým si zabezpečil aj týždňový pobyt v Moratogluho tenisovej akadémii. Celý kemp bude zadarmo, je to taká odmena.Na potulky s priateľmi či diskotéky môže zabudnúť... V tomto momente však s disciplínou problém nemá,“ dodal Privara, ktorý si dobre uvedomuje, že najťažšie obdobie v živote mladého chlapca prichádza práve teraz. „Áno, máme tu pomaly ten turbulentný vek, keď môžu prísť aj prvé lásky a podobne. Pevne verím, že ak sa tak stane, tak to bude láska zo športového prostredia, a že to nebude úlet do nejakého bežného diskotékového života,“ dúfa Privara.Z vyjadrení samotného Petra Benjamína však cítiť len odhodlanie a chuť tvrdo makať. „Som rád, že som na Bratislava Open dostal možnosť pričuchnúť k veľkému tenisu. Bola to skvelá skúsenosť. Ambície mám len tie najvyššie.Tenis sa nedá hrať bez ambícií,“ netajil tenisový junior, ktorý má ešte jeden sen. „Vždy som chcel byť súčasťou daviscupového tímu Slovenska,“ uzavrel mladý Privara.