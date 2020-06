Zuzana Žirková zvažuje úplny koniec pri basketbale: Mám toho už dosť!

Totálne sklamanie a rozčarovanie... Slovenská športová legenda Zuzana Žirková dospela do štádia, že zvažuje definitívne ukončenie pôsobenia v basketbale.

Jubilantka, ktorá nedávno oslávila 40-ku, naznačuje, že už toho má dosť aj ako trénerka. Pandémia a nezáujem štátu aj košickej samosprávy o šport ju zrážajú na kolená. Diskusie o takomto trpkom konci jej bohatej kariéry rozpútali na sociálnych sieťach doslova búrku. Súčasný stav športu v Košiciach, ktoré sa kedysi hrdili prívlastkom mesto športu, mnohí označujú za barbarstvo...

Šport je pre všetkých akoby na dne oceánu

Úvahám o ukončení pôsobenia v basketbale prispela pandémia, ale aj celá atmosféra v krajine a meste. Žirková si vôbec nedáva servítku pred ústa a opisuje, čo ju štve najviac. „Šport je akoby na dne oceánu. Je nezaujímavý pre ľudí aj štát. Tiež potrebujem ako každý iný mať istotu a byť zamestnanou. Preto som sa rozhodla rozmýšľať úplne iným smerom,“ povedala Žirková. V basketbalovom hnutí v Košiciach ešte neoznámila definitívny koniec, ale všetko k tomu smeruje.

Reči plné pesimizmu

„Situácia je naozaj kritická. Rozčarovaný je dnes asi každý, kto má rád šport. Takto sa jednoducho nedá fungovať donekonečna. Za moju krátku trénerskú kariéru som nikdy nerobila pre peniaze! Môžem smelo povedať, že aj v posledných rokoch som aj ako hráčka ostávala z iného dôvodu - z lásky k športu a že som chcela pomôcť tomuto mestu nezomrieť! Mohla som odísť, ale ostala som a mala som aj čo ponúknuť! Bohužiaľ, v dnešnej situácii dávam prednosť radšej bežnému životu a šťastiu rodiny,“ dodala naša basketbalová legenda, podľa ktorej sú tréneri ochotníci a robia to len kvôli odhodlaniu a z lásky.

Nezamestnaná

So športom aj v Košiciach to ide dolu vodou, nie je kde trénovať, a keď nie sú zaplatení ľudia, potom to záleží len na ich obetavosti. „A aj tým nadšencom už dochádza energia. Potom to bude znamenať úplný koniec športu. Bez podpory štátu a mesta to proste nepôjde!“

Žirková, ktorá je momentálne bez zamestnania, prehovorila pre Nový Čas aj o nedávnych oslavách štyridsiatky: „Moje oslavy boli veselé, a nie smutné. Momentálne som nezamestnaná. Dávam si letnú pauzu, aby som sa rozhodla, čo bude ďalej a kam bude smerovať môj život. Či ho zmením od základov, na tom nie je nič zlé, je to realita,“ povedala Zuzana, ktorá naposledy pracovala ako trénerka Young Angels Academy.

KLUB: ZUZKA cíti frustráciu

Zuzana v poslednom období pracovala s mládežou v Young Angels Academy. Klub zaskočil príval jej emócií v poslednom období.

„Zuzka je frustrovaná zo situácie. Nikto ju nikde preč neposiela. To, či bude fungovať extraliga, či budeme hrať, je otázka budúcnosti. To nie je problém medzi ňou a mnou, alebo že je na odchode. Za posledné dva roky odrobila zdarma pre náš klub veľmi veľa. Je súčasťou klubu, ale ak dostane ponuku z nejakého iného klubu... Opakujem, že ide o frustráciu zo súčasnej situácie,“ povedal generálny manažér Daniel Jendrichovský.

„Hanba na všetky naše hlavy. Na chudobného aj budar spadne. Tak hovorí jedna z ľudových múdrostí. Spomenul som si na ňu, keď jedna z legiend slovenského športu, basketbalistka Zuzana Žirková, oznámila, že končí v tomto fachu, že už nebude vychovávať ďalšie generácie, že si musí nájsť inú robotu. Hanba na hlavu klubu, mesta, basketbalovej federácie, ministerstva školstva, olympijského výboru, predsedu vlády, nás všetkých. Totálna kapitulácia, totálny rozpad. Úbohosť, keď sa nezmôžeme na tých pár peňazí, aby sme si zachovali tvár a ukázali, že nežijeme z kultúrneho odkazu neobývaných zauralských stepí. Najsmutnejšie je, že takých Zuzán pribúda a pri tomto štýle kaskadérstva v našom ponímaní spoločenských hodnôt zrejme bude i naďalej pribúdať,“ reagoval riaditeľ košického maraatónu Branislav Koniar.

Žirkovej top úspechy:

- 3x vyhrala Euroligu

- účastníčka OH 2000

- zahrala si WNBA za Washington Mystics

- 8x najlepšia hráčka SR

- účastníčka MS aj ME