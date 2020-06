Koronavírus udrel na Kysuciach: Otestovať musia 380 detí, sestra nakazenej mala ľuďom vyplácať dávky!

Dlho otvorené nevydržali!

Pre 3 potvrdené prípady nákazy novým koronavírusom zatvorili v Čadci Základnú školu (ZŠ) M. R. Štefánika, Materskú školu (MŠ) Fraňa Kráľa, obe základné umelecké školy a v Krásne nad Kysucou ZŠ s MŠ Krásno nad Kysucou - Kalinov. Obe kysucké mestá sa nachádzajú blízko veľkých epicentier ochorenia COVID-19 u našich susedov - poľského Sliezska a českej Karvinej. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Čadca: Na testy pôjde skoro 400 detí

Na horných Kysuciach sa podľa informácií Nového Času nákaza koronavírusom potvrdila u osoby, ktorá pracuje ako pomocná sila v kuchyni v Materskej škole Fraňa Kráľa v Čadci a u dievčatka, druháčky na Základnej škole M. R. Štefánika na sídlisku Žarec, pričom ide o členov jednej rodiny. Podľa našich zistení má ísť dokonca o mamu a dcéru. Mesto okamžite uzatvorilo štyri školy a všetky deti sa chystajú otestovať. Nákaza koronavírusom sa u rodiny potvrdila ešte v piatok a v pondelok mesto zatvorilo štyri školy.

„V spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme sa rozhodli zatvoriť až do konca školského roka materskú školu, základnú školu a dve umelecké školy na sídlisku Žarec. Nebudeme sa hrať na vojakov a nebudeme riskovať, deti sa už do lavíc nevrátia,“ povedal pre Nový Čas primátor Čadce Milan Gura. Testovať budú aj otca a syna v rámci rodiny. Keďže deti navštevujú aj umelecké školy, pretestované musia byť aj deti z nich.

„Testy sa budú robiť zhruba u 380 detí, pravdepodobne to vyriešime mobilnou testovacou jednotkou, ktorá v najbližších hodinách príde priamo do Čadce a deti otestuje,“ dodal primátor. Či súvisí výskyt koronavírusu s prenosom z blízkeho Karvinska, kde platí stále pre koronavírus mimoriadna situácia, potvrdiť primátor nechcel. „Rodinu, ktorej sa to týka, chránime. Bol by som nerád, keby sa teraz stali terčom nenávisti a aby na nich každý ukazoval,“ dodal prvý muž mesta.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Krásno nad Kysucou: Kalinovčanka (52) skončila v nemocnici

Cez víkend sa prípad nákazy nebezpečným koronavírusom potvrdil aj v Krásne nad Kysucou u miestnej obyvateľky, ekonómky (52), ktorá býva v mestskej časti Kalinov. V súčasnosti je hospitalizovaná v Kysuckej nemocnici na internom oddelení.

„Práve toto je trochu nepríjemné, že nositeľka bola už pravdepodobne dlhšiu dobu nakazená a nevedela o tom. Ju podľa informácií liečili na zápal močových ciest. Bola už minimálne dva týždne na maródke. A jej sestra chodila do zamestnania a mali tam návštevy z okolia,“ potvrdil Novému Času Jozef Grapa, primátor mesta Krásna nad Kysucou s tým, že niektoré oddelenia v nemocnici sa po potvrdení nákazy u ženy uzatvorili a dezinfikovali.

Z preventívnych opatrení zatvorili málotriednu školu a škôlku v mestskej časti Kalinov: „V škôlke sme mali len 9 žiakov a 29 bolo v základnej škole. V nedeľu sme obvolávali všetkých rodičov, lebo máme informáciu, že jedna pani učiteľka bola práve na návšteve u nakazenej.“

„Pokiaľ viem, jej sestra chodila do zamestnania na úrad práce a dokonca tam bola ekonómka v pokladni, kde vyplácala aj dávky ľuďom. Je tam suseda, ktorá ju viezla do nemocnice. Je tam táto pani učiteľka, ktorá ju tiež ošetrovala, keď mala teploty alebo bola tam pri nej. Je tam pravdepodobne viacej osôb, ale to dohľadáva RÚVZ,“ reagoval Grapa na otázku ohľadom počtu ľudí, ktorých by nakazená žena mohla infikovať. „My zatiaľ skúmame, či boli v obchode po nákupy, či chodili na nejaké pobožnosti a ďalšie kontakty,“ dodal primátor takmer 7-tisícového mesta.