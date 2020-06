Obrovský príbeh lásky na nemocničnom lôžku: Patrik trpel v bolestiach, kým neuvidel svoju milovanú

Konečne sa to podarilo! Patrik (44) z Levíc musel čakať od januára na to, kým mu zoperujú bolestivý abces.

Najskôr mal zle výsledky, potom prišli opatrenia kvôli Covid-19. Napriek hrozným bolestiam tvrdí, že keby ho nemohla prísť partnerka pozrieť, na žiadnu operáciu nejde.

Úľava, ale i radosť z toho, že milovaná osoba môže byť pri ňom aspoň na 15 minút. Tak sa cítil v utorok v levickej nemocnici Patrik (44). „Dnes ma operovali, plánované to bolo už v januári, vtedy som nemal v poriadku predoperačné vyšetrenia, potom som nemohol ísť kvôli pandémii,“ len ťažko dostával zo seba priamo po zákroku statočný pacient.

Jeho partnerka Zuzana (42) je pri ňom, aj keď návštevné hodiny sú limitované len na 15 minút. „Keby ma nemohla prísť pozrieť, tak ako to bolo počas opatrení, tak sa ani operovať nedám, to by som bez nej nezvládol,“ so slzami v očiach sa vyznáva Patrik. Zuzana ho celý čas drží za ruku a hladí.Patrik pritom bojoval s obrovskými bolesťami, „Mal abces vo veľkosti pingpongovej loptičky,“ povie Zuzana, ktorá všetko s ním prežívala. Najhoršie bolo, že na mieste, kvôli ktorému nevedel ležať, chodiť, ani sedieť. „Bolo to na konečníku,“ s pokorou povie muž, ktorého úľava je neuveriteľná.

Jedno je isté, táto dvojica ukázala, aká obrovská je sila lásky a čo všetko dokáže prekonať. „Nevydržal by som bez nej, radšej by som trpel,“ zakončí Patrik. Operácie sa v nemocnici nekonali už niekoľko mesiacov, takisto ako aj v iných bol zákaz návštev. „Zákaz návštev bol v Nemocnici Levice od marca, posledná plánovaná operácia sa uskutočnila 12. marca a operovať sa začalo 4. mája,“ potvrdila Ivana Popluhárová, hovorkňy skupiny AGEL SK, pod ktorú zariadenie patrí.