Známi otcovia so svojimi deťmi objavujú znovu to, na čo už dávno zabudli: Deti sú našimi učiteľmi

„Kým nie je človek rodič, má pocit, žeiba on bude svoje deti učiť, ale v prvýchrokoch života je to úplne naopak,“približuje svoju skúsenosť zo životaspevák Peter Cmorik (40), ktorého smesa pri príležitosti blížiaceho sa Dňaotcov opýtali, rovnako ako jeho kolegovzo šoubiznisu, čo ich naučili vlastné deti.

Mário Kuly Kollár (48) - spevák, so synom Christianom (4) Otvoriť galériu Mário Kuly Kollár Zdroj: archív m.k.

Chrisík ma naučil kreativite a trpezlivosti. Na moje veľké prekvapenie má neskutočnú fantáziu. Myslel som si, že ja budem ten, ktorý ho bude prekvapovať rôznymi výmyslami a zaskočím ho, alebo rozosmejem svojou predstavivosťou a bláznivými kombináciami hračiek a vymyslených príbehov. Veľmi som sa mýlil. Všetko, čo vymyslím, okamžite zlepší a môj nápad je pre neho len akýmsi odrazovým mostíkom k jeho ešte bláznivejším nápadom a výmyslom. A ja tak musím byť zo dňa na deň kreatívnejší a kreatívnejší. Nie je to vôbec ľahké a na niektoré finty mi už ani neskočí, a to má 4,5 roka. Uff! (smiech)

Peter Cmorik (40) - spevák, s dvojičkami Peťkom a Števkom (2) Otvoriť galériu Peter Cmorík Zdroj: archív p.c.

Kým nie je človek rodič, má pocit, že iba on bude učiť svoje deti, ale v prvých rokoch života je to úplne naopak, a ďalej vám poviem asi nabudúce. (smiech) Okrem komplet servisu a starostlivosti o ne ma naučili byť stále v strehu, neoddychovať, a aj to, že spánok nie je pre život jedinca vôbec potrebný.

Tiež ma naučili ďalší cudzí jazyk, ktorým sa oni dvaja bežne dorozumievajú a my s Danielkou sa len s úžasom pozeráme, ako sa rozprávajú pekne rozvitými vetami, potom sa otočia naraz tým istým smerom a letia niečo vyparatiť. Už im celkom dobre rozumieme, možno aj preto, že boli takí zlatí a zakomponovali do toho svojho jazyka aj niečo z toho nášho. (smiech) A keď tak premýšľam, je to aj každodenné fitko, ktoré zatvára, až keď sa spánkom zatvoria ich oči. Pri nich zostaneme stále mladí.