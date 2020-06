Päťkrát sa pokúsila o samovraždu: Fotka modelky skrýva trpké tajomstvo

Rodinná tragédia jej navždy zmenila život.

Claire Freeman z Nového Zélandu prežila pred rokmi desivú autonehodu, ktorá na nej zanechala doživotné následky. Napriek všetkému sa nevzdala a dokázala čeliť svojmu neľahkému osudu.

Ešte v roku 1995 Claire ako 17-ročná prežila ťažkú haváriu. Vtedy počas dvojhodinovej cesty dostala jej matka Barbara mikrospánok a tak sa spolu s jej dvomi dcérami s autom zrútili z útesu. Claire bola vo veľmi vážnom stave a po prevoze vrtuľníkom ju lekári v nemocnici uviedli do indukčnej kómy. V tomto stave bola celé dva týždne. Pri nehode utrpela ťažké poranenie miechy, ktoré, bohužiaľ, nezostalo bez následkov. Šanca na prežitie bola u Claire spočiatku veľmi nízka. Dievčina napokon prežila v nemocnici takmer rok. Podstúpila tri náročné operácie a boj o život vyhrala, no skončila ochrnutá.

Aj keď je odkázaná na invalidný vozík, nikdy sa nevzdala a jej chuť do života ju stále ženie dopredu. Krásna Claire sa uchytila ako modelka, podpísala zmluvu s talianskou agentúrou, vďaka ktorej predvádzala aj na milánskom týždni módy. Ako informuje britský denník Metro, z Claire je dnes už šťastná žena, nebolo tomu vždy tak. Počas piatich rokov po nehode trpela ťažkými depresiami a dokonca sa päťkrát pokúsila o samovraždu.

"Boli to pre mňa temné chvíle, no naučili ma toho veľmi veľa. Cítim, že som teraz lepšou osobou. Nevravím, že je to ľahké, to nie je, no všetko sa mi to vracia cez štúdium, uvedomila som si aj aká je náročná sociálna práca s ľuďmi, ktorí majú rôzne hendikepy, " uzatvára dnes už úspešná modelka a študentka.