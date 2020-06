Štúdia, ktorá môže pomôcť pochopiť Covid-19: Na priebeh má vplyv krvná skupina aj genetika

Závažnejší priebeh ochorenia Covid-19 môže záležať na krvnej skupine nakazeného a ďalších genetických faktoroch, domnievajú sa európski vedci.

Koronavírusom SARS-CoV-2 sa ľahšie nakazia ľudia s krvnou skupinou A a chorobu u týchto ľudí častejšie sprevádzajú ťažšie príznaky, vyplýva zo zistení publikovaných v odbornom časopise The New England Journal of Medicine.

Vedecký tím v čase, keď bola pandémia Covidu-19 v Európe na vrchole, analyzoval gény viac ako 4000 ľudí a hľadal spoločné znaky u tých, ktorí sa nakazili a mali ťažšie príznaky.

Riziko ťažkého priebehu Covidu-19 bolo u ľudí s krvnou skupinou A o 45 percent vyššie, než u ostatných krvných skupín. Naopak u ľudí, ktorí majú krvnú skupinu 0, bolo toto riziko o 35 percent nižšie.

Výskumníci pod vedením odborníkov Andreho Frankeho z univerzity v nemeckom Kieli a Toma Karlsen z univerzity v nórskom Osle zistili, že u pacientov so závažnými príznakmi sa tiež častejšie objavujú zhluky génov, ktoré súvisia s imunologickou reakciou a s enzýmami ACE2. Tie sú podľa ďalších štúdií receptorom, ktorý SARS-CoV-2 využíva pre vstup do ľudských buniek.

"Dúfame, že toto a ďalšie zistenia nám budú nápomocné k lepšiemu porozumeniu biológii Covidu-19," uviedol genetik Francis Collin z amerického Národného inštitútu pre zdravie. "Tiež naznačujú, že na identifikáciu ľudí, u ktorých môže prepuknúť závažnejšie ochorenie, nám môžu pomôcť genetické testy a znalosť krvnej skupiny," píše vedec.