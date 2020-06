Slovenka Renka o korone v Saudskej Arábii: Štedrá krajina, prísne pravidlá! Karanténu nasadili aj po uvoľnení opatrení

Saudská Arábia zaznamenala v polovici júna prvýkrát viac ako 4000 prípadov nákazy koronavírusom za jeden deň. V krajine pribúdajú prípady rýchlejším tempom od uvoľnenia epidemiologických opatrení. Evidujú tam zároveň najviac prípadov nákazy spomedzi šiestich arabských krajín Perzského zálivu.

V Saudskej Arábii sa od mája začali postupne uvoľňovať epidemiologické opatrenia. Opäť sa otvorili napríklad mešity, nákupné centrá a úrady. Ministerstvo zdravotníctva však varovalo obyvateľov, že v prípade opätovného rozšírenia nákazy budú v postihnutých mestách a regiónoch opäť zavedené reštrikcie. Apelovalo preto na ľudí, aby dodržiavali predpísané hygienické a preventívne opatrenia proti šíreniu vírusu.

Na správy o uvoľňovaní opatrení v Saudskej Arábii reaguje aj Košičanka Renka, ktorá našla svoj domov v meste Džidda (Jeddah). "Opatrenia uvoľnili iba na týždeň a hneď dali ďalšiu karanténu, ktorá zatiaľ bude do 20. júna. V meste Rijád sú tak vysoké čísla, lebo spustili testovanie aj s prístupom s vlastnými autami, tu je testovanie zadarmo, hradí to štát. Každý, kto je pozitívne testovaný, ide do nemocníc alebo hotelov," priblížila Slovenka a opísala aj to, ako vyzerá situácia v jej meste.

"V mojom meste je momentálne veľa pacientov na jiskách, neuvádzajú vek pacientov, sú tu momentálne karanténne opatrenia. V obchodoch vstup s rukavicami a maskami, sú tu povinné masky na tvári pre každého, môžete ísť vonvymenúva opatrenia, ktoré platia v krajine do 20. júna.

Možnosť športovať tu majú ľudia v odlišnej forme ako na Slovensku. Mimo povoleného času platia pre obyvateľov prísne pravidlá! Po stanovenom čase môžete ísť podľa Slovenky športovať - ak máte v mobile na to aplikáciu. V nej dostanete jednu hodinu, aby ste si zašportovali v rámci svojho sídliska. "Čo sa týka súrneho nákupu či návštevy nemocnice, opäť pošlete v appke informáciu, čo idete robiť. Spätne vám príde súhlas na jednu hodinu a máte tam aj časomieru," dodáva Slovenka.