Ako strávi leto Dano Dangl? Kuriózny nápad s dovolenkou v Chorvátsku

Kým iní z jeho brandže vyplakávajú, sťažujú si na pracovný i finančný výpadok, na neistotu spôsobenú koronakrízou, on iba mierne pribrzdil, aby sa rozbehol azda ešte väčšou rýchlosťou.

Producent, scenárista a režisér Dano Dangl (45) nám prezradil, že okrem iného sa momentálne usiluje splniť si ďalší životný sen – dostať vlastný seriál na HBO alebo Netflix.

Ako producent posledné roky žonglujete s množstvom loptičiek naraz. Všetky vám posledné mesiace popadali na zem?

Samozrejme, okamžite sme museli zastaviť všetky projekty v rôznom štádiu výroby. Kvôli chystaným filmom sme mali robiť obhliadky, kamerové skúšky s hercami... Televízne veci sa stopli tiež, ale mňa to okamžite motivovalo k vymýšľaniu nových projektov v inom nastavení. Na našu internetovú televíziu sme skúsili robiť niečo alternatívne, obsah sme prispôsobili karanténe. A navyše som začal uvažovať aj nad nejakými televíznymi formátmi, ktoré by sa dali robiť bezpečným spôsobom. Z toho uzrela svetlo sveta zatiaľ len jedna vec – koncerty nazvané U vás doma, ktoré odvysielali na RTVS. Povedali sme si, že prečo hrajú kapely na streamoch, veď môžu ísť za ľuďmi na sídliská, a miestni sa budú pozerať z balkónov. Potešia sa diváci aj umelci. Bol to naozaj pekný projekt s pozitívnymi odozvami a rozmýšľame, čo s tým ďalej. No a ďalšie dva programy sa nám podarilo predať na českom trhu, i keď medzičasom sme ich trochu upravili a už to nie sú akoby koronové verzie.

Takmer všetci vaši kolegovia sa počas korony pracovne odmlčali a relaxovali. Vy ste si oddýchli aspoň trochu?

Ani nie, práve naopak. Pre mňa bola korona super v tom, že som bol doma, s rodinou, ale zároveň som mal pracovný systém. Vstával som každý deň o siedmej, o ôsmej som už mal prvé telefonáty a v podstate som končil okolo šiestej večer.

Deti boli prekvapené, že ste boli toľko doma?

Áno, ale manželka skonštatovala, že ma vidí menej, ako keď som chodil normálne do roboty. (smiech) Mali sme však svoje domáce rituály, spoločný obed či večeru. To bolo príjemné a bude mi to chýbať.

Veľa ľudí bolo doma užitočných, všeličo opravili, pustili sa do roky odkladaných prác...

Opravy a technické veci, to sa ma veľmi netýka, ale bavilo ma to v záhrade. Zasadil som niekoľko stromov, kríkov, polieval som ich, staral sa o ne. Celkom ma to chytilo, k čomu by som sa za normálnych okolností asi len tak nedostal.

Nechýbal vám spoločenský kontakt?

Vôbec. (smiech) Užíval som si pokoj. Keď prišla korona, mali sme sa zúčastniť nejakých spoločenských akcií a žúrov, zrazu to padlo. Super!

Ste tiež človek, ktorý rád cestuje, do sveta sa zvyknete vybrať viackrát za rok...

To mi chýba. Trpím. Každý rok chodievame na Malor­ku, no vyzerá to, že tento rok sa tam nedostaneme, i keď ktovie... Možno neskôr. Uvidíme, či sa nám v lete podarí ísť aspoň do Chorvátska, kam chodievame na loď. Mám taký jeden plán, chcem prehovoriť syna, že späť by sme išli bicyklom. Tak uvidím, či mi to uňho prejde.