Megaprestup na spadnutie: Vymení hviezdny Cristiano Ronaldo dres?

Cristiano Ronaldo (35) len prednedávnom prestúpil z Realu Madrid do Juventusu Turín a už sa rysuje ďalší portugalčanov prestup.

Jeho novým domovom by sa podľa popredných svetových médií, ako napríklad španielská Marca mala stať londýnska Chelsea. Práve klub pod taktovkou Franka Lamparda mal donedávna zákaz realizovať akékoľvek prestupy. Dostali totižto zákaz pre finančné nezrovnalosti.



To si chce Chelsea evidentne vykompenzovať v maximálnej možnej miere. Do klubu údajne smeruje ďalší útočník, Timo Werner z nemeckého Lipska.



Chelsea je údajne ochotna za Ronalda zaplatiť závratných 120 miliónov eur. Cristiano pritom v roku 2018 prestupoval z metropoly španielska do Juventusu za 118 miliónov eur. Jeho aktuálna cenová hodnota podľa transfermarktu je iba 60 miliónov eur.



Jeho cenu Chelsea zdvojnásobila aj napriek tomu, že Ronaldo poslednou dobou nie je v hernej pohode, čo potvrdil aj počas posledného pohárového zápasu s AC Miláno.



Reálnosť prestupu podporuje aj fakt, že tréner Juventusu Sarri priznal, že Dybala a Ronaldo spolu hrať jednoducho nemôžu. V prípade, ak by Ronaldo naozaj prestúpil, jeho pôsobenie v Anglicku by preňho nebolo ničím novým. Práve v Manchestri United nastrieľal Ronaldo 118 gólov.