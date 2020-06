Statočná Parišková sa ukázala na verejnosti s novým imidžom: Pozrite, ako to Anete pristane

Nevzdáva sa a snaží sa žiť plnohodnotný život. Moderátorka Aneta Parišková (46) už vyše mesiaca zvádza boj so zákernou rakovinou, keď jej zistili Non-Hodgkinov lymfóm.

K tvrdej realite sa však blondínka postavila skutočne odvážne. A keďže si liečba chemoterapiou vypýtala svoju daň a jojkárka prišla o vlasy, Aneta si zaobstarala parochňu. Počas víkendu sa s novým imidžom ukázala na verejnosti aj so všetkými svojimi milovanými chlapmi.

Aneta myslí pozitívne a zákerná diagnóza - Non-Hodgkinov lymfóm - ju na kolená nezrazila. Napriek neľahkému osudu myslí optimisticky a priznáva, že ešte počas liečby sa chce vrátiť k milovanej práci pred kamerami. Už pred časom prezradila, že aj preto si chce zaobstarať parochňu, lebo o svoje vlasy prišla z dôvodu agresívnej chemoterapie.

O Anetinu hrivu sa tak postaral jej manžel Miro, s ktorým to známa jojkárka prežila s úsmevom na tvári. S novým účesom sa ukázala aj tentoraz, a to počas uplynulého víkendu, keď trávila čas so svojimi tromi synmi a s manželom Miroslavom.

„Danko a Gabko dnes mali 1. sväté prijímanie. Mali z toho veľkú radosť a hlboký zážitok. Verím, že im úprimná viera v Boha bude celý život dávať silu a nádej pri prekonávaní životných prekážok tak, ako ju viera dáva mne. Teším sa, že som mohla byť pri tom (áno, tá pani so slnečnymi okuliarmi a s krátkymi vlasmi som ja),“ pripísala k záberu na sociálnej sieti Parišková, ktorá má za sebou dve série chemoterapie.

Myslí pozitívne

Od začiatku mája, keď sa s ťažkou diagnózou priznala verejne, sa Aneta snaží zachovať si chladnú hlavu. S osudom sa odvážne pasuje aj vďaka tomu, že počas náročných týždňov pri nej stojí manžel Miroslav. Špecialista na informačné technológie okamžite po zdrvujúcej správe priletel z Ameriky, kde pracuje, a celý čas sa stará o Anetiných synov Daniela (12), Gabriela (8) a Nathana (7) a vedie aj domácnosť. Miro sa obetavo stará aj o samotnú Anetu a ako priznala, bez neho by to bolo oveľa náročnejšie a verí, že konečne našla lásku, po akej vždy túžila.

„Myslím si, že jemu je jedno, aká som, aj keby som nielen vlasy, ale ani zuby nemala alebo čokoľvek. Myslím si, že toto je skutočná láska,“ povedala pre Topstar jojkárka a s nadhľadom dodala: „Mala som husté dlhé vlasy, takže som zistila, že keď ich nemám, tak mi je zima na hlavu. Takže budem musieť nosiť nejakú čiapku alebo šiltovku.“ Možno práve zverejnená fotografia v parochni je signálom, že sa obľúbená moderátorka čoskoro vráti na televíznu obra­zovku.