Peter vyštudoval na Kráľovskej akadémii vo Welse, sen si splnil až v Dubaji: Rozprávkový život za hodiny klavíra

Žiakov má po celom svete! Hudobník Peter Kalmár (39) z Veľkého Krtíša po skončení prestížnej Kráľovskej akadémie hudby a herectva vo Welse pôsobil v Dubaji, Kambodži aj Mníchove. Všade tam učil deti hre na klavíri a svojich študentov si ponechal, aj keď odišiel do inej krajiny. Prečo mu už roky vyhovuje online vyučovanie?

Po skončení Konzervatória v Žiline sa Peter rozhodol odísť zdokonaliť svoje jazykové a hudobné znalosti do Anglicka. Na jednom zo seminárov ho ohúril známy hudobník Richard McMahon (58), ktorý pôsobil v tom čase ako vedúci klavírnej katedry na Kráľovskej akadémii hudby a herectva vo Welse. Netrvalo dlho a prihlásil sa na prijímačky v tejto prestížnej škole. „Dostal som štipendium a dokonca som sa po roku stal aj asistentom Richarda, čo je veľká pocta,“ prezradil sympatický Peter s tým, že školu, kde robil postgraduál aj herec Anthony Hopkins (82), skončil s vyznamenaním. Nakoniec sa rozhodol vyraziť do sveta. Prvá ponuka prišla z Dubaja.

Dobre platené miesto

Do Spojených arabských emirátov cestoval s malou dušičkou, nakoniec tam však zostal 8 rokov. So svojimi žiakmi dosiahol viaceré úspechy. „Pracoval som asi 5 hodín 5 dní v týždni a do roka som mal 3,5 mesiaca platenú dovolenku,“ spomína na svoje prvé pôsobisko. Dobre platená práca mu umožnila precestovať všetky kontinenty.

„Vedel som si dovoliť niekoľko dovoleniek do roka, upratovačku, býval som v mrakodrape s recepciou, bazénom a posilňovňou,“ prezradil o luxusnom živote. Nezabudol sa však popritom venovať aj charite. „Bol som v Libanone, Palestíne, Kambodži, Etiópii. Vyzbieral som pomôcky na výučbu detí a organizoval som niekoľkotýždňové hudobné programy,“ hovorí skromne Veľkokrtíšan. Čoraz viac sa mu však cnelo za Európou, a tak sa presťahoval, no žiakov si, takpovediac, zobral so sebou.