Riaditelia škôl tvrdia vítajú ich otvorenie: Veria, že zjednoduší systém uzatvorenia roka

Viacerí riaditelia základných a stredných škôl tvrdia, že ich opätovné otvorenie od 22. júna zjednoduší systém uzatvorenia školského roka.

"Nám toto uvoľnenie zjednoduší systém uzatvorenia školského roka - odovzdávanie učebníc, vypratanie skriniek, vyriešime si napríklad aj zmluvy, ktoré žiaci podpisujú v rámci dvojtýždennej odbornej praxe pre štvrtý ročník so zamestnávateľmi," uviedla pre TASR riaditeľka Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici v Bratislave Jana Orthová.

Riaditeľka Základnej školy na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene Eva Balážová pre TASR poznamenala, že dni po nástupe všetkých žiakov do školy využijú na poskytnutie spätnej väzby, hodnotenia výkonov v čase online vyučovania. Žiakov nebudú klasifikovať známkou, ale budú hodnotiť slovnými komentármi. Zároveň doplnila, že učiť sa nebude podľa rozvrhu, preto budú mať učitelia a žiaci dostatok času na vzájomnú komunikáciu a socializáciu. Poukázala aj na to, že žiakom od 1. do 10. júla ponúknu aj letné aktivity.

Riaditeľ Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Jozef Kačenga pre TASR povedal, že nástup do školy na pár posledných dní vnímajú ako "konečne sa stretneme v škole." Tento čas chcú riaditelia využiť na vyriešenie si všetkých "restov" pre školy a na dôstojné ukončenie školského roka. "Skôr považujem za problematické to, že to má byť na báze dobrovoľnosti," poznamenala Orthová. Kačenga uviedol, že na riadne vyučovanie by v škole potrebovali byť minimálne od 1. júna.

Učiteľ Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov si myslí, že zákaz prevádzky škôl sa mal zrušiť už dávnejšie. "Je tu ústavné právo na vzdelávanie a na to, že sú otvorené akvaparky, sauny a fitnescentrá mi príde, že Slovenská republika neumožňuje stále rovný prístup k vzdelávaniu všetkých detí. Toto vnímam ako problém," poznamenal Križo.

Znovuotvorenie škôl považuje za neskoré rozhodnutie riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici Štefan Balogh. "Ubytovaní na internáte boli vyzvaní na vysťahovanie sa. U nás je to 176 žiakov zo 434 celkového počtu bez 135 štvrtákov, čo predstavuje 40,55 percenta žiakov. Za ten čas sa nestihne ani preveriť, čo z dištančne odučeného pochopili a čo nie," poznamenal pre TASR Balogh. Podľa neho v rodinách, kde je slabšia ekonomická situácia vplyvom súčasného stavu, bude odozva negatívna, čo sa prejaví aj na účasti.

Od pondelka 22. júna sa do školských lavíc môžu dobrovoľne vrátiť žiaci 6. až 9. ročníka základných škôl a stredoškoláci. Od 1. júna sa do škôl vrátili žiaci 1. až 5. ročníka a deti do materských škôl.