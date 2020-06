Mladík prestal pre pandémiu vychádzať z domu: Šialené následky po 5 mesiacoch!

Zhou pochádza čínskeho mesta Wu-chan, ktoré bola epidémiou koronavírusu zasiahnuté najviac. Pred prísnymi opatreniami, ktoré okrem iného obmedzovali vychádzanie z domu, vážil približne 177 kilogramov. Ako informuje portál Daily Mail, počas krízy pribral ďalších 100.

Dvadsaťšesťročný muž bol päť mesiacov v domácej izolácii, aby sa vyhol prípadne nákaze novým koronavírusom. Začiatkom júna ho však odviezla sanitka, keďže dôsledkom náhleho pribratia na váhe vážne ochorel. Teraz váži asi 280 kilogramov a môže ísť o najťažšieho muža vo Wu-chane.

Zhou pracuje v internetovej kaviarni, no koncom januára prestal kvôli pandémii vychádzať z domu. Úrady začali s uvoľňovaním opatrení začiatkom apríla, no podľa rodiny bol aj tak stále doma. Kvôli svojej hmotnosti mal problémy s pohybom.

Podľa nemocnice mal pán Zhou problémy s váhou celý život, hoci skúšal rôzne metódy chudnutia. Teraz nevyšiel z bytu päť mesiacov, a tak ku svojej už tak vysokej hmotnosti pridal ďalších 100 kilogramov. Zhou telefonoval miestnemu lekárovi so zúfalou žiadosťou o pomoc. Povedal vtedy, že posledných 48 hodín sa mu nepodarilo zaspať. Podľa doktora bol muž vo veľmi zlom stave, keď ho doma navštívili záchranári, sotva rozprával. Do nemocnice ho muselo na nemocničnej posteli priniesť 6 ochrankárov a štyria zdravotníci.

Zhou doslova bojoval o život. Diagnostikovali mu zlyhanie srdca a respiračnú poruchu. Počas deviatich dní sa oňho museli starať na jednotke intenzívnej starostlivosti, no už je stabilizovaný. Má naplánovanú operáciu na zníženie hmotnosti, počas ktorej by mu mali odstrániť časť žalúdka. Predtým však musí schudnúť 25 kíl na to, aby sa znížilo riziko počas zákroku.