Sexi mužovi prišla po schudnutí pozvánka na rande: Zistil, o koho ide, okamžite odmietol

Po tom, čo Anthony Bayer schudol 60 kíl, ho pozvala na rande istá žena z jeho minulosti.

Dvadsaťšesťročný Anthony Bayer vážil kedysi 157 kíl a mal problém zmestiť sa do tričiek veľkosti 3XL. K extrémnej váhe sa dopracoval závislosťou na jedle z rýchlych občestvení. Na raňajky jedol dve obrovské mäsové guľky s veľkou fľašou koly, na obed mal burger z fastfoodu a balíček nanukov a ako olovrant si doprial dve veľké pikantné pizze, informuje LadBible.

Mladému Austrálčanovi zničil sebavedomie krutý žartík od jeho spolužiačky. Dievča predstieralo, že chce ísť s Anthonym na školský ples. Keď sa ukázal v úplne novom obleku a v limuzíne, odmietla ho.

Anthony vzal osud do vlastných rúk a schudol 60 kilogramov. Posilňovaním taktiež vyrysoval svoju postavu. K tejto zmene ho doviedlo hlavne varovanie jeho doktora.

"Nevedel som, ako jesť správne, a ani ma to nezaujímalo. Bol som závislý na rýchlych občerstveniach. Nikdy som nepremýšľal nad svojím zdravím, až kým mi doktor nepovedal, že dostanem cukrovku. Rozplakal som sa a uvedomil si, že musím zmeniť svoj život," hovorí Anthony.

"Prestal som jesť v rýchlych občestveniach a začal som si sám variť. Prvýkrát som vkročil do posilňovne v roku 2014 a už som odtiaľ neodišiel." Anthonymu sa dostalo zadosťučinenia, keď ho dievča, ktoré si z neho spravilo srandu pred školským plesom, pozvalo na rande.

Keď sa pozrie späť na svoju obezitu, hovorí: "Nenávidel som sa a neveril som, že by ma niekto mohol milovať. Všetko, po čom som túžil, bolo mať partnerku a rodinu. To ma motivovalo schudnúť. Keď som sa usiloval o nejaké dievča, vždy ma odmietlo a vysmialo. No teraz ma všetky ženy prosia o rande. Kedysi som mal na Tinderi zhodu s 3 dievčatami, dnes to je vyše tisíc. To je šialené."

"Priblížne pred rokom sa tá dievčina, ktorá si zo mňa urobila srandu pred školským plesom, nejako dostala k môjmu číslu cez Instagram. Ospravedlnila sa mi za to, že ma šikanovala, a spýtala sa, či pôjdeme spolu na rande," hovorí Anthony. Jej ponuku neprijal. "Nemohol som tomu uveriť a ani som neodpovedal. Odpúšťam jej, ale nikdy na to nezabudnem.