Environmentalista Huba o zamorení podzemnej vody a pôdy v Istrocheme a okolí: Je vôbec možné zachrániť kontaminovanú vodu?

Katastrofu tajili 10 rokov! Vlastný prieskum Istrochemu odhalil obrovskú kontamináciu podzemnej vody a pôdy chemickými látkami v areáli spoločnosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Koktail jedovatých látok ako sú atrazín, olovo či arzén, znečistil okolie v takom rozsahu, že je možné hovoriť o ekologickej katastrofe. Mnohé z nich sú karcinogénne a nebezpečné pre ľudské zdravie. Správu z prieskumu odtajnili až nedávno a výsledok je doslova šokujúci! Je vôbec možné takéto zamorenie odstrániť? Novému Času to vysvetlil známy environmentalista a ekológ Mikuláš Huba.

Keďže Istrochem je súkromnou firmou, nie je povinný zverejniť výsledky prieskumu. Preto celé desaťročie o zamorení mlčali. „Výsledky potvrdili masívnu kontamináciu vody a pôdy chemickým koktailom látok, medzi ktorými sú napríklad artazín, arzén, PCB, olovo, alebo napríklad benzén,“ uviedla pred pár dňami Tamara Stohlová, expertka strany Spolu na životné prostredie. Zároveň dodala, že limity pre niektoré látky boli prekročené až tisícnásobne.

Ak sa chemické znečistenie dostalo k skládke vo Vrakuni, chemický koktail bude ešte nebezpečnejší. Dajú sa ešte vôbec pôda a voda zachrániť? Univerzitný profesor, environmentalista a geológ Mikuláš Huba vidí v tejto situácii jediné riešenie. „Kontaminovanú pôdu je potrebné sanovať tým nákladnejším spôsobom,“ prezradil.

Najdôležitejšie je, aby sa jedy nešírili ďalej, najmä v spodných vodách, ako to bolo v prípade vrakunskej skládky. Ten mrak sa podľa neho šíril až k Žitnému ostrovu, ktorý je najväčšou zásobárňou vody pre strednú Európu! Kontaminácia sa rozšírila v lokalite medzi jazerom Kuchajda a Zlatými pieskami až k Vrakuni, kde sa tieto znečistenia môžu spojiť. Je to však iba odhad, nakoľko prieskumné vrty uskutočnené neboli.

Samočistenie a sanácia

„Bohužiaľ, voda, ktorá je zamorená, je už pre nás stratená. Tam bude musieť prebehnúť samočistenie, ktoré však môže trvať až tisíce rokov, keďže ide o takéto toxické látky,“ poznamenal Huba. V prípade pôdy bude musieť prebehnúť sanácia, čo nebude lacné, pretože ju treba premiestniť do lokalít, kde už nedôjde k opätovnému prieniku. „Možno do nepriepustných bývalých tehelní, či umelo zabezpečených lokalít,“ upresnil s tým, že niečo sa možno bude dať aj spáliť. Enviromentalista kvituje programové vyhlásenie vlády, ktoré sa zaviazalo chrániť naše životné prostredie.

„Ako štát by sme mali prestať rôznym investorom poskytovať našu najúrodnejšiu pôdu, ako to bolo doteraz. Je potrebné im ponúknuť takéto miesta, ako napríklad areál bývalej Dimitrovky. Ak chce niekto investovať, tak si môže tento priestor vyčistiť, teda najprv doň investovať a potom podnikať. Vtedy si zaslúži aj nejaké tie úľavy,“ myslí si odborník, podľa ktorého si treba uvedomiť najmä fakt, že tu nejde iba o posledných 10 rokov. „Aj keď je zarážajúce, že to mohli taký dlhý čas tajiť,“ dodal.