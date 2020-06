Tenistka si svoju chybu hneď uvedomila: Unikla správa o dohratí sezóny

Dohrá sa tohtoročná tenisová sezóna? Otázka, ktorá trápi tenistov i fanúšikov. No ako sa zdá, program zostávajúcej časti sezóny je už na svete.

Belgická tenistka Alison Van Uytvancková (26) totiž na sociálnu sieť na pár minút zverejnila rozpis tenisových akcií ženského okruhu WTA. O pár minút ho síce zmazala, to však stačilo na to, aby sa živo začalo diskutovať o aktuálnej sezóne.

Začať by sa malo 3. augusta v talianskom Palerme. Potom sú na programe turnaje vo Washingtone a Cincinnati. Na 31. augusta naplánovali organizátori štart US Open v New Yorku. V rozpise figuruje aj turnaj v Prahe, ten ale organizátori zrušili bez náhrady.

Fanúšikovia neprídu ani antukové turnaje. V kalendári totiž figurujú podujatia v Madride, Istanbule, Ríme či Štrasburgu. No a na 28. októbra je naplánovaný French Open na dvorcoch Roland Garros.