Kosovčanku repatriovanú zo Sýrie obvinili z terorizmu: Naviazala kontakt s Islamským štátom

Prokuratúra v Kosove v stredu oznámila, že vzniesla obvinenia z terorizmu proti etnickej Albánke, ktorá sa pridala k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii.

Žena, identifikovaná v súlade so zákonom na ochranu súkromia iba iniciálkami V. I., odišla s manželom v novembri 2014 do Švédska, kde obaja nadviazali kontakty s Islamským štátom. Vo vyhlásení to uviedla prokuratúra, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.

Manželia potom údajne odleteli zo Švédska do Turecka a tam prekročili pozemnú hranicu do Sýrie. V. I. pracovala v rôznych mestách a pomáhala manželovi aj ďalším bojovníkom IS s logistikou. Zarábala 132 eur mesačne.

Kurdské sily ju v roku 2018 zadržali a v apríli 2019 odovzdali Kosovu spolu so skupinou 110 repatriovaných občanov, a to za pomoci americkej armády. Mnohí z nich už čelia obvineniam z terorizmu, dodala kosovská prokuratúra.

Podozrivej hrozí v prípade odsúdenia 15 rokov väzenia. Prokuratúra neposkytla podrobnosti o ženinom manželovi.