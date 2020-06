Viktor Vincze po rokoch priznal pravdu: Fotky z utajenej svadby!

Pred troma rokmi, 10. júna 2017, mali Adela a Viktor Vinczeovci veľkú svadbu plnú celebritných hostí v kaštieli Tomášov.

Lenže v čase, keď si pred prítomnými hovorili ,,áno", už v skutočnosti zosobášení boli. Deň predtým si splnili túžbu stať sa mužom a ženou pri intímnom obrade len s najbližšími. Až na tretie výročie tohto prvého sobáša markizák vytiahol na svetlo sveta fotografie. Adela mala na sebe jednoduché biele šaty a vlasy v zapletenom vrkoči.

,,Takto pred tromi rokmi som sa stal manželom. 9. júna 2017 popoludní sme mali vo Svätom Jure našu prvú, “neverejnú” svadbu," napísal k záberom Viktor. ,,Len v kruhu najbližšej rodiny nás zosobášil v evanjelickom kostole skvelý a charizmatický Michal Koreň," opísal výnimočný deň. ,,Večer sme sa presunuli do tomášovského kaštieľa a na druhý deň rozbehli najlepší žúr našich životov."

Pri príležitosti výročia moderátor vyznal Adele svoju lásku. ,,A aj po troch rokoch platí to isté: Som mužom ženy, ktorá nečaká, že ju budem robiť šťastnou a ani ja to nečakám od nej. Za to si je zodpovedný každý sám, aj preto nám je spolu dobre. Neplytváme zažitými frázami, že rodina je základ, ani že manželstvo je zmyslom života. Lebo základom a zmyslom nášho života, je život sám. A zatiaľ je perfektný taký, aký je. Sme zaň, aj za dnešný deň, veľmi vďační," vypísal sa z pocitov.