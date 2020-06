Takto ich život v USA nemal vyzerať: Pravda o vzťahu Harryho a Meghan

Hoci ich život nie je taký, ako si Harry (35) s Meghan (38) predstavovali, aj tak si užívajú život bez kráľovských povinností plnými dúškami. Ich presťahovanie sa do Los Angeles ale nie je prechádzka ružovou záhradou.

"Je to trochu irónia, pretože jednou z vecí, pre ktoré sa Meghan trápila v Spojenom kráľovstve, bola, že sa cítila osamelo a chýbali jej priatelia," povedal zdroj pre ETonline. "No teraz je opäť v Spojených štátoch amerických, ako si priala, ale je opäť v izolácii a nemôže vidieť svojich priateľov."

Meghan a Harry sa vzdali svojich kráľovských povinností 31. marca 2020. Pár mesiacov spolu žili v Kanade, až kým nevypukla pandémia koronavírusu. Potom sa presťahovali do Los Angeles. Zdroj uvádza, že spočiatku sa v Kanade cítili skutočne šťastne, pretože nikto nevedel, že tam sú, a mohli sa slobodne stretávať s priateľmi, ísť na túru alebo sa vonku hrať s ich synčekom Archiem (1).

Teraz sa snažia vyťažiť čo najviac dobrého zo zložitej situácie, aj keď sú odizolovaní od ich rodín a priateľov. "Ich vzťah je silnejší než kedykoľvek predtým," tvrdí zdroj a dodáva, že menej povinností a záväzkov im skutočne prospieva. Svoju pozornosť sústredia na budúcnosť a rozmýšľajú, na akých projektoch by chceli pracovať. Vedia, že po karanténe nebude pre nich možné úplne sa vyhnúť pozornosti, no sú radi, že majú viac možností chytiť svoje životy do vlastných rúk.

Zdroj taktiež uviedol, že Meghan príliš premýšľa nad všetkým, pretože bola zvyknutá na kritiku. Bývalá herečka bojovala s pozornosťou médií a fotografov v Londýne a dúfala, že v Spojených štátoch amerických to nebude až taký problém, no zdroj sa obáva, že realita jej dá poriadnu facku. Harry a Meghan stále vedú súdne pocesy so zahraničnými bulvárnymi médiami.